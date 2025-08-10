10 agosto, la notte di San Lorenzo tra stelle cadenti e fuochi d’artificio

A Mandello e a Colico la festa di San Lorenzo con i fuochi d’artificio

A Castello Brianza lunedì 11 agosto l’osservazione delle stelle cadenti con Deep Space

LECCO – E’ uno dei momenti più attesi dell’anno con il suo carico di fascino, magia e desiderio. Stiamo parlando della notte di San Lorenzo, appuntamento atteso da grandi e piccini per alzare gli occhi al cielo e ammirare la volta stellata nella speranza di cogliere qualche stella cadente affidandole sogni e desideri. Ormai da tradizione la data del 10 agosto è associata alle “Perseidi”, note anche come “stelle cadenti”, uno sciame meteorico che si verifica quando la Terra, nel suo percorso orbitale estivo intorno al Sole, attraversa i detriti lasciati dalla cometa Swift-Tuttle.

Il culmine della visibilità di questo spettacolo celeste si verifica tra il 10 e il 13 agosto, coincidente con la Festa di San Lorenzo, motivo per cui la notte del 10 agosto è spesso chiamata “la notte delle stelle”.

A Mandello è in programma una giornata ricca di eventi per festeggiare il patrono. Si comincia alle 10 con la messa, seguita dalla processione e dalla benedizione del lago e delle imbarcazioni. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, bancarelle in piazza Garibaldi mentre dalle 17.30 alle 21 sarà possibile concedersi un piccolo giro sulle tradizionali Lucie con la presenza del gruppo folcloristico Firlinfeu L’allegra brigata in abiti tradizionali del gruppo folkloristico Firlinfeu L’allegra brigata. Alle 18.30 aprirà la cucina all’oratorio di San Lorenzo dove si terrà anche la serata danzante con musica dl vivo e balli di gruppo con l’orchestra Grilli. Alle 22 grande spettacolo con i fuochi d’artificio sul lago.

Anche sull’alto Lario e precisamente a Colico si potrà ammirare il cielo che si riempie di luci e colori con lo spettacolo pirotecnico che rappresenterà l’evento clou di una serata di divertimento e intrattenimento per tutte le età con baby dance per i più piccoli alle 20 e, a seguire, Dj set fino a mezzanotte.

A Castello Brianza l’appuntamento con le stelle cadenti è posticipato a lunedì 11 agosto con il ritrovo alle 20.30 al parcheggio della chiesa di San Lorenzo a Brianzola. Da qui, percorrendo un sentiero illuminato, sarà possibile raggiungere la location dove si svolgerà il saluto alla luna a cura della cooperativa Liberi Sogni e a seguire il laboratorio creativoper adulti e bambini sugli animali celesti con Alice e Cristina. Dopodichè spazio all’osservazione astronomica con il telescopio messo a disposizione dal gruppo astrofili Deep Space del Planetario di Lecco. Si consiglia un abbigliamento comodo, torcia, antizanzare e un telo / coperta.