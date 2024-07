100 anni degli Alpini “Monte Barro” di Galbiate, oggi inizia la festa!

Quattro giorni di celebrazioni per festeggiare lo storico traguardo dei 100 anni di fondazione

GALBIATE – Tutto pronto a Galbiate per i festeggiamenti del centenario di fondazione del Gruppo Alpini “Monte Barro” sezione ANA di Lecco, guidato da Roberto Tentori.

Una quattro giorni attesissima per le Penne Nere galbiatesi che per l’occasione hanno organizzato un fitto calendario di appuntamenti che prenderanno il via questa sera, giovedì, per concludersi domenica una giornata intensissima.

Le celebrazioni, come anticipato, iniziano oggi, giovedì 18 con l’apertura della mostra “Insieme per Ricordare” in programma per le ore 20 presso l’oratorio, quindi il concerto del Coro Gruppo Alpini di Canzo che si svolgerà al Cinema.

Domani, venerdì 19, sarà la giornata della Cerimonia di Apertura del Centenario che prenderà il via alle ore 18 nella sala Consigliare del Comune di Galbiate, a seguire presso l’oratorio, l’incontro – connubio con la Fanfara dei Bersaglieri Guglielmo Colombo di Lecco.

Sabato 20, alle ore 11.45, verrà accolta la Fanfara Alpina “Tridentina Walter Smussi” di Brescia che darà il via ad una sfilata per le vie del paese, seguita da un concerto previsto in piazza- Martiri della Liberazione. La giornata proseguirà, alle 18.00, con una seconda sfilata per le vie di Galbiate, quindi presso il cimitero la cerimonia di “Onori ai Caduti Alpini”. La giornata si con concluderà con un concerto della Fanfara presso l’oratorio con inizio alle 21.15.

Domenica 21 sarà il clou delle celebrazioni con la Cerimonia del Centenario di Fondazione che prenderà il via alle 8.30 con il Raduno per concludersi alle 13. Quindi, alle 13.15, “Pranzo del Centenario” con cui scenderà il sipario sui festeggiamenti per i 100 anni di fondazione del Gruppo Alpini “Monte Barro”.