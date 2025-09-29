100 anni di astronomia in Brianza: la storia dell’Osservatorio di Merate in mostra

Una mostra fotografica ripercorre un secolo di storia scientifica, dai primi telescopi agli strumenti moderni

L’esposizione sarà aperta il 4 e 5 ottobre presso la sede dell’Osservatorio e l’11-12 e 18-19 ottobre a Palazzo Prinetti

MERATE – Un secolo di scoperte e di osservazioni astronomiche viene celebrato a Merate con la mostra fotografica “100 anni di astronomia in Brianza”, organizzata dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera. L’esposizione racconta la storia della sede meratese, dalla prima luce del telescopio Zeiss nel 1926 fino agli strumenti più moderni, attraverso fotografie storiche e documenti d’archivio

La mostra sarà accessibile al pubblico in due location e date: il 4 e 5 ottobre, presso l’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera (su prenotazione tramite il seguente link 100 anni di astronomia in Brianza), in occasione dell’inaugurazione; i weekend del 11-12 e 18-19 ottobre, presso Palazzo Prinetti in Piazza Prinetti, con ingresso libero.

L’iniziativa è organizzata dall’Osservatorio Astronomico di Brera in collaborazione con il Comune di Merate e con il sostegno di Brianza Valley, Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Un’occasione unica per scoprire la storia dell’astronomia in Brianza e ammirare il patrimonio scientifico custodito nella sede di Merate.