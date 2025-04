10eLotto: maxi vincita a Mandello, centrato un “9”

Vincita da 50.000 euro a fronte di una giocata da 3 euro

Numerose le vincite in tutta la Lombardia nel week-end

MANDELLO – La Lombardia si è rivelata la protagonista principale delle estrazioni del 10eLotto del weekend con varie super vincite. A Mandello del Lario , in via Oliveti, a fronte di una giocata da 3 euro, centrato un “9” Oro da 50.000 euro. A Porlezza (CO) è stato realizzato un “8” da 100.000 euro, a fronte di una spesa di 3 euro nella modalità legata all’estrazione del Lotto. Infine a Lissone (MB) sono stati vinti 9.100 euro.

Lombardia protagonista anche al Lotto con due vincite da 23.750 euro l’una a Casalpusterlengo (LO) e Marchirolo (VA) grazie a due terni sulla ruota di Roma, a fronte di due giocate da 10 euro. A Morbegno (SO) vinti 9.500 euro con un terno sulla ruota di Firenze.