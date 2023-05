2.500 passeggeri, domenica, sui battelli tra Bellano, Varenna e Lierna

Frana Fiumelatte: i dati trasporto passeggeri della Navigazione Laghi

“I numeri confermano il ruolo strategico e la necessità del servizio offerto dalla Navigazione Laghi”

VARENNA – Sono circa 2.500 i passeggeri che nella giornata di domenica hanno usufruito del servizio che la Navigazione Laghi ha messo a disposizione di cittadini e turisti nel bacino Bellano/Varenna/Lierna a seguito dell’interruzione del trasporto ferroviario causata dalla frana dello scorso 19 maggio.

“Abbiamo subito risposto alla richiesta del Ministro Salvini e del Sottosegretario Morelli, sempre attenti alle esigenze del territorio lombardo, nel mettere in campo ogni sforzo utile a supportare le comunità coinvolte con una azione rapida e concreta – dichiara il Gestore Governativo Donato Liguori – i dati raccolti in questa domenica confermano il ruolo strategico e la necessità del servizio offerto dalla Navigazione Laghi”.

“Ci troviamo alle porte del periodo turistico più caldo per il territorio comasco – prosegue il Gestore – nonostante ciò, siamo riusciti a programmare 17 corse nei weekend, 15 nei giorni feriali e nella giornata di domenica abbiamo effettuato una ulteriore corsa non prevista alle 18 utile ad agevolare il trasporto dei turisti da Varenna a Lierna. Ai lavoratori dell’azienda, che non hanno esitato a dare piena disponibilità nell’effettuare il servizio straordinario, va il mio ringraziamento”