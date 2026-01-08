2011-2026: lo Sportello del Cittadino a Barzanò compie 15 anni

Nato con lo scopo di facilitare il collegamento tra Comune e cittadini

BARZANO’ – A conclusione di una breve pausa dell’operatività in presenza, ripartirà a breve lo Sportello del Cittadino, che festeggia nel 2026 il suo 15° anno di attività. Un servizio gratuito del Comune di Barzanò, nato con l’amministrazione dell’ex sindaco Giancarlo Aldeghi – attualmente vicesindaco – per facilitare il collegamento tra Comune e cittadini, per ricevere le segnalazioni relative a situazioni di criticità riscontrate sul territorio, o per aiutare le persone ad affrontare le problematiche quotidiane.

Dai suoi esordi nel 2011, e per i dieci anni successivi, è stato gestito da Antonia Beretta e Valentino Crippa. Successivamente, l’amministrazione dell’attuale sindaco, Gualtiero Chiricò, ha continuato a garantire il servizio, fornendo assistenza in presenza solo su appuntamento, o via mail, nell’attesa della riorganizzazione, con l’obiettivo di offrire sempre il miglior supporto possibile alla cittadinanza. Nelle prossime settimane, riprenderà l’apertura al pubblico, nell’ufficio all’interno del Municipio.

“Per una realtà come la nostra – dice il sindaco – lo Sportello del Cittadino fornisce un servizio di grande importanza. Non avendo la possibilità di istituire un Ufficio Relazioni con il Pubblico, la presenza di un riferimento che possa fare da tramite diretto tra i cittadini e gli uffici costituisce una risorsa in grado sia di fornire informazioni o soluzioni dirette agli interessati, che un sistema di apertura e contatto tra l’amministrazione e la comunità. L’intuizione nata 15 anni fa è più che mai attuale, per questo ci siamo impegnati nella sua conferma. Ringrazio Antonia, Valentino, i volontari che hanno garantito il servizio, e con loro i nostri concittadini che presto inizieranno il loro percorso all’interno dello Sportello: Brunella Colzani e Beppe Mauri. Entrambi molto conosciuti in paese, sapranno certamente farci ripartire con nuovo slancio”.

L’operatività si è sempre basata su una suddivisione dei compiti: Valentino Crippa impegnato sul campo, per risolvere le criticità che venivano segnalate sia di persona che per e-mail, e Antonia Beretta dedicata alla parte più burocratica e d’ufficio. La tipologia di assistenza fornita emerge dai post pubblicati sul blog dello Sportello del Cittadino, a cui si accede dal sito del Comune di Barzanò, che viene consultato con una media di una trentina di visualizzazioni giornaliere.

Tra i post più letti, compaiono, la revoca della domiciliazione bancaria del bollo auto, l’aiuto alle persone anziane nel cambio del medico, le regole per la detenzione dei cani, o ancora le celebrazioni del matrimonio civile da parte di amici o la possibilità di divorziare davanti al Sindaco. Ma anche la mancanza del foglio matricolare per recuperare l’anno di militare utile a maturare il diritto alla pensione, o l’utilizzo della piattaforma nazionale Cude che agevola il disabile alla mobilità in zone a transito limitato.

Le richieste via mail più frequenti hanno invece riguardato la nuova gestione dei sacchi rifiuti e la posa della fibra ottica. Inoltre, da un input dello Sportello del Cittadino, è nata l’adesione al servizio di Controllo del Vicinato.