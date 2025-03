300 anni dal Grande Incendio: una delegazione di Valmadrera a Buckingham

Dal 11 al 14 marzo una delegazione di Valmadrera ha partecipato a Buckingham per celebrare i 300 anni dal Grande Incendio

BUCKINGHAM – Una delegazione del comitato gemellaggio di Valmadrera ha recentemente partecipato a un’importante celebrazione a Buckingham, nel Regno Unito, dal 11 al 14 marzo, su invito dei gemelli inglesi. L’occasione è stata la commemorazione dei 300 anni del Grande Incendio della città, con un evento chiamato “Buckingham Ablaze” che ha riportato alla memoria il drammatico episodio che segnò la storia locale.

Per i membri del comitato, Lorenzo Castelnuovo e Patrizia Parolini, sono stati organizzati eventi mirati alle loro competenze. Castelnuovo, esperto di arte, ha avuto l’opportunità di incontrare il professor James Rowell, docente universitario di Storia dell’Arte, ora in pensione ma ancora attivo come presidente della “Buckingham Art for All”, un’associazione che promuove l’arte nella comunità. Con il professor Rowell, ha visitato il gruppo di artisti locali, un incontro che ha aperto la possibilità di sviluppare future collaborazioni artistiche tra le due città. Inoltre, grazie alla guida esperta del professore, Castelnuovo ha avuto l’opportunità di visitare l’Ashmolean Museum a Oxford e l’Art Exhibition all’Università di Buckingham, occasioni che hanno arricchito il suo percorso di studio e ricerca.

D’altro canto, la professoressa Patrizia Parolini, docente del CFP A. Moro, ha avuto un incontro con il preside e alcuni docenti della Buckingham Comprehensive School. L’obiettivo era instaurare un dialogo costruttivo tra le scuole delle due città. Un aspetto che ha colpito la professoressa è stata l’attenzione che la scuola dedica agli studenti con bisogni speciali, una peculiarità che rappresenta un fiore all’occhiello per l’istituto. Inoltre, la scuola inglese dà grande valore alle attività pratiche e manuali, un aspetto che ha fatto da ponte per l’avvio di un progetto collaborativo legato alla cucina, che coinvolgerà anche le scuole di Valmadrera.

La presidente del comitato gemellaggio, Fiorenza Pelucchi, ha espresso grande soddisfazione per le opportunità culturali emerse da questo incontro e per l’efficienza con cui il comitato gemello inglese ha organizzato le attività. La presidente raggiungerà presto il gruppo in occasione dei festeggiamenti per l’evento locale, consolidando ulteriormente i legami di amicizia e collaborazione tra le due città.