4 novembre, le celebrazioni a Lecco per la Festa dell’Unità d’Italia e le Forze Armate

Dalla Messa al Santuario di Nostra Signora della Vittoria alla cerimonia in piazza Cermenati, fino al concerto serale

La città rende omaggio ai caduti della Grande Guerra e ai valori della Repubblica

LECCO – Lecco si prepara a rendere omaggio ai caduti e ai valori fondanti della Repubblica in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale e l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti il 4 novembre 1918.

Le celebrazioni, promosse congiuntamente da Prefettura, Comune e Provincia di Lecco, prenderanno il via alle 9.30 presso il Santuario di Nostra Signora Vittoria, in via Trieste 1, con la commemorazione dei caduti per la patria. La Santa Messa, officiata da Monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco, sarà accompagnata dai canti del Coro Grigna dell’Ana Lecco, diretto dal maestro Riccardo Invernizzi. Al termine, verrà deposto un cuscino di fiori nella cripta del Sacrario.

Il momento civile si svolgerà alle 11 in piazza Cermenati, con l’alzabandiera, la lettura del bollettino della vittoria e del messaggio del Presidente della Repubblica, seguiti dagli interventi delle autorità e dai contributi degli studenti del progetto Unicef “Scuola Amica”, con la partecipazione della scuola primaria dell’Ics Lecco 1. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà nella sala conferenze di Palazzo delle Paure in piazza XX Settembre.

Nel pomeriggio, alle 17, è previsto l’ammaina bandiera, mentre la giornata si concluderà alle 21 con il XXVII Concerto della Vittoria e della Pace, sempre al Santuario di Nostra Signora della Vittoria. Sul palco il Coro Alpino Lecchese, il Coro dell’Ana dell’Adda e i partecipanti al laboratorio “Cantate Incantate”, per un tributo musicale dedicato alla memoria e alla pace.

Alle celebrazioni parteciperanno il prefetto di Lecco Paolo Ponta, il sindaco Mauro Gattinoni e la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili e militari del territorio.