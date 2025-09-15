A Barzago torna l’evento solidale “Condividiamo la Piazza”

Il tema di quest’anno è dedicato alla pace e al valore dell’umanità

L’iniziativa si svolgerà sabato 20 settembre alle 18.30

BARZAGO – Nella sala civica di via Cantù a Barzago, l’associazione “La Piazza” presenta la sesta edizione di “Condividiamo la Piazza”, un evento culturale a scopo benefico che quest’anno sarà dedicato al tema “Ambasciatori di pace: le persone, una missione di vita”.

L’iniziativa, in programma sabato 20 settembre alle ore 18:30, si rinnova con la sua cadenza annuale affrontando, come da tradizione, temi di stretta attualità. “L’obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’unità e della solidarietà, come strumenti per affrontare le sfide del nostro tempo senza perdere di vista il valore umano delle esperienze” spiegano dall’Associazione.

Ospiti della serata saranno Natalina Isella, missionaria barzaghese dell’Istituto Discepole del Crocefisso e responsabile della casa di accoglienza Ek’abana a Bukavu, in Congo, insignita nel 2024 dell’onorificenza “Al Merito della Repubblica Italiana” dal Presidente Sergio Mattarella, e Salvatore Attanasio, padre dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in Congo nel febbraio 2021 e insignito del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace nel 2020.

“Siamo profondamente emozionati di poter ospitare un’occasione di incontro così significativa – dichiara la presidente Veronica Tentori – Rifletteremo su cosa significhi oggi essere ambasciatori di pace: per Natalina Isella e Luca Attanasio, le persone sono, e sono state, una vera missione di vita. Entrambi hanno interpretato il proprio ruolo in modo unico e straordinario, contribuendo a diffondere solidarietà tra gli esseri umani, offrendo opportunità a chi ne aveva più bisogno e portando speranza dove regnavano povertà e distruzione”.

“Li accomuna anche l’impegno nella Repubblica Democratica del Congo: un Paese dove Natalina opera da oltre cinquant’anni e dove Luca Attanasio ha svolto il suo incarico di ambasciatore con grande umanità e spirito di servizio, fino alla sua tragica e brutale uccisione – continua Tentori – In un momento storico segnato da instabilità, guerre e conflitti, sentiamo il dovere di lanciare un messaggio di pace e umanità. Solo chi vive la pace nella quotidianità può aiutarci a non dimenticarne il significato più autentico e profondo”.

A seguire, si terrà la tradizionale tavolata con apericena (è consigliata la prenotazione scrivendo a lapiazzabarzago@gmail.com). Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi a scopo benefico: le offerte saranno interamente destinate alle bambine accolte da Natalina e all’Associazione Zuki Odv, impegnata a Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo.