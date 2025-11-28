A Barzio si accende il Natale: tutti gli eventi delle festività

Dal 29 novembre a Capodanno: accensione dell’albero, Presepe Vivente, Le Corti, laboratori in biblioteca, piste di pattinaggio e il tradizionale concerto di Capodanno

Momenti pensati per coinvolgere bambini, famiglie e tutta la comunità

BARZIO – Lo spirito del Natale bussa a Barzio con tante iniziative pensate per trascorrere le festività in compagnia. Tra le novità di quest’inverno c’è l’accensione dell’albero di Natale, in programma sabato 29 novembre, quando i bambini daranno energia alle luci che illumineranno il centro e le vie principali del paese. Per i più piccoli ci saranno anche gli incontri con Babbo Natale e la Befana delle Contrade, mentre il Presepe Vivente, a cura del gruppo di catechiste, si terrà domenica 21 dicembre nella chiesa parrocchiale.

Le associazioni locali si preparano anche a Le Corti, la tradizionale serata di aggregazione negli angoli più suggestivi del paese, accompagnata da assaggi di piatti locali e bevande calde, in calendario domenica 7 dicembre.

Tra gli appuntamenti fissi delle festività si segnalano la pista di pattinaggio presso l’oratorio di via Milano e l’immancabile concerto di Capodanno del Corpo Musicale Santa Cecilia, che porterà gli auguri musicali nelle vie del paese.

Anche la Biblioteca Comunale contribuisce alla magia del Natale con laboratori previsti il 13 e 20 dicembre e le letture di Voce ai Libri in versione natalizia il 29 dicembre e il 3 gennaio. L’associazione culturale La Fucina organizzerà il 13 dicembre la tradizionale serata di scambio degli auguri, in collaborazione con gli Astrofili Valsassina.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che contribuiscono alla buona riuscita delle iniziative, dagli operatori economici che abbelliscono le vie del paese alla realizzazione del calendario 2026, presto disponibile per la distribuzione.