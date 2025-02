A Bosisio due giorni di casting per il film ‘Ombre’: “Occasione imperdibile”

Appuntamento l’1 e il 2 marzo presso il polo scolastico di via Appiani

Le riprese del film, ambientate nel lecchese, inizieranno a fine marzo

BOSISIO – L’1 e il 2 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 13.20 alle 18 si terrà presso il polo scolastico di via Appiani il casting per la ricerca di attori e attrici destinati alla realizzazione del film ‘Ombre’ di cui verranno iniziate le riprese alla fine di marco.

La società di produzioni cinematografiche ‘Anno 404 Srl’ di Milano, tramite il Produttore Esecutivo Guido Berardinelli, originario di Lecco, ha contattato Massimo Graziano, Consulente per lo Spettacolo, di Sirone, affinché trovasse una sede per il casting del film che avrà le riprese proprio nel territorio lecchese.

Grazie all’assessore Elena Riva l’amministrazione di Bosisio si è adoperata per mettere a disposizione gli spazi necessari alle due giornate richieste dalla Produzione, puntando a valorizzare e promuovere il territorio di Bosisio Parini e darne visibilità attraverso appropriata comunicazione.

Il film ‘Ombre’, thriller psicologico, verrà prodotto dalla società Anno 404 Srl, di cui fanno parte esperti professionisti del settore che si avvalgono della collaborazione di figure professionali esterne di grande valore come Elvio Gasperini, già Direttore di Disney Universal, Filippo Roviglioni, già Amministratore Delegato di Rai Cinema e Massimo Graziano, Consulente dello Spettacolo con esperienza pluriennale di alti livelli.

La regia sarà di Roger A.Fratter, basandosi sulla sceneggiatura del lecchese Gerardo Corti, utilizzando vari ambienti esterni sul lago di Lecco, Valsassina e laghi della Brianza Lecchese. Per il casting di marzo sono richieste alcune figure importanti, soprattutto per valorizzare i talenti del territorio. Per iscriversi castingattori@outlook.it indicando nell’oggetto ‘casting Ombre’.

Soddisfatta l’assessore Riva:”Bosisio Parini si prepara a vivere un evento inedito e affascinante: per la prima volta, il nostro territorio ospiterà un casting ufficiale, un’occasione unica per mettere in luce il talento locale e dare ulteriore visibilità a questa splendida località – ha commentato – L’iniziativa, che si inserisce nell’ottica di valorizzazione del nostro paese, non è solo un’opportunità per aspiranti attori e modelli, ma anche un modo per raccontare Bosisio Parini. Questo evento rappresenta un passo avanti nella promozione del nostro borgo, capace di attrarre non solo residenti, ma anche visitatori e professionisti del settore. Un’occasione imperdibile per chi sogna il mondo dello spettacolo”.