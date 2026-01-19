A Bosisio due nuovi defibrillatori pubblici, sempre accessibili in caso di emergenza

I DAE sono dispositivi salvavita utilizzabili da chiunque seguendo le istruzioni vocali

Collocati in Piazza Padre Mauri e a Garbagnate Rota

BOSISIO PARINI – Due Defibrillatori Semi-Automatici Esterni (DAE) sono stati installati a Bosisio, nell’ambito del progetto comunale volto a migliorare la sicurezza e la tutela della salute pubblica. I dispositivi sono collocati in Piazza Padre Mauri e a Garbagnate Rota, vicino alla rotonda di via Eupilio, in punti visibili e facilmente accessibili a cittadini e turisti.

Il Sindaco Paolo Gilardi spiega: “I due defibrillatori sono collocati all’interno di una teca a temperatura controllata. Sperando di non doverli mai utilizzare, si trovano in due punti molto visibili per cittadini e turisti. Ringrazio l’Assessore Faranda che ha curato la realizzazione del progetto”.

I DAE rappresentano strumenti fondamentali in caso di arresto cardiaco improvviso, erogando una scarica elettrica per ripristinare il normale ritmo cardiaco. Possono essere utilizzati anche da personale non sanitario, seguendo le istruzioni vocali fornite dall’apparecchio e, se necessario, con il supporto telefonico del 112.

L’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Faranda aggiunge: “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale ringrazio la famiglia Livio che ha contribuito alla realizzazione del progetto. Invito la cittadinanza a prendere visione della posizione dei dispositivi, affinché ogni cittadino possa essere parte attiva nella tutela della salute collettiva”.

Questa iniziativa conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel rendere il territorio più sicuro e attrezzato per affrontare emergenze sanitarie improvvise.