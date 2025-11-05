A Calolziocorte torna “Le donne per le donne”: abiti di sposa che diventano gesti di speranza

Un nuovo appuntamento con l’atelier solidale che trasforma i vestiti donati in progetti di accoglienza per le donne in difficoltà

Sabato 22 novembre presso la sede della Fondazione Anfora Onlus

CALOLZIOCORTE – Gli abiti da sposa che diventano strumenti di solidarietà. Dopo il successo del primo appuntamento, torna l’iniziativa solidale “Le donne per le donne – Abiti da sogno per un gesto concreto”, promossa da Fondazione Anfora Onlus. L’evento si terrà sabato 22 novembre, dalle 14.30 alle 18, presso la sede della Fondazione in Piazza Casale 1 a Calolziocorte.

L’atelier solidale raccoglie abiti da sposa e da cerimonia, nuovi o usati, donati da donne, associazioni o boutique del territorio, con l’obiettivo di finanziare i progetti di accoglienza e reinserimento sociale rivolti a donne che hanno attraversato situazioni di fragilità.

In pochi mesi l’iniziativa ha ottenuto un riscontro straordinario: oltre 50 abiti raccolti, decine di visite e donazioni, tanto da spingere gli organizzatori a fissare nuove date già in calendario per il 14 febbraio e il 18 aprile 2026.

“Ogni abito ha una storia, e grazie a questa iniziativa può scriverne una nuova”, spiega Veronica Rosa, referente del progetto e coordinatrice del gruppo di volontari. “Le donne che scelgono un abito del progetto partecipano a un gesto di solidarietà concreta, che genera nuove opportunità di autonomia e dignità per altre donne.”

Il progetto coinvolge anche l’Atelier del Filo di Anfora, la sartoria sociale della Fondazione, che si occupa del riuso e della personalizzazione degli abiti e realizza bomboniere solidali. Un modello che unisce bellezza, sostenibilità e inclusione, fondendo creatività artigianale con la solidarietà e il rispetto per l’ambiente.