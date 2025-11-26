A Castello Brianza cena di beneficenza a sostegno dell’Antico percorso di fede-arte

Oltre 70 partecipanti alla cena di beneficenza

Sostenere arte, cultura e tradizione religiosa dell’Oggionese

CASTELLO BRIANZA – Presso l’oratorio di Castello Brianza si è svolto il primo evento di raccolta fondi a sostegno dell'”Antico percorso di fede – arte” ed. 2025/27, un progetto volto alla valorizzazione dei siti religiosi dell’Oggionese che sorgono lungo l’antica via dell’Alta Brianza, il tradizionale cammino che un tempo conduceva la popolazione brianzola dal lago di Annone al Monte di Brianza.

La cena di beneficenza, organizzata dalla rete di associazioni coinvolte nel progetto, ha riscosso un grande successo: oltre 70 partecipanti hanno trascorso una piacevole serata in compagnia, gustando l’ottimo cibo preparato dall’Ass. Pro Chiesa Brianzola e lasciandosi coinvolgere dalle sonorità folk del concerto dei White Dove.

Durante la serata è stata ripercorsa la storia del progetto, della durata triennale (2025–2027), cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, da Acinque Energia e dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea S.p.A.

Guidato dall’associazione Clerici Vagantes, il progetto è realizzato in rete con numerose realtà associative e gruppi di volontari impegnati nella valorizzazione del patrimonio del territorio: il gruppo volontari della parrocchia di Dolzago, quello della parrocchia di Colle, i volontari della Pro Loco e del gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’associazione Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, l’associazione Pro Chiesa di Brianzola di Castello e la cooperativa sociale Liberi Sogni.

Nella precedente edizione del progetto, le associazioni hanno moltiplicato le occasioni di apertura e visita dei siti religiosi e culturali del territorio, la chiesa di San Giorgio ad Annone Brianza; la chiesa di San Lorenzo, il Battistero di San Giovanni Battista, la chiesa di Sant’Agata e la chiesa di Santa Eufemia a Oggiono; la chiesa dei Santi Giacomo e Filippo a Ello; la chiesa di Sant’Alessandro a Dolzago; la chiesa di San Martino a Colle Brianza, distinguendosi anche nell’organizzazione di eventi, spettacoli, concerti e persino laboratori artistici per bambini e ragazzi. Guardando al futuro, la rete, ora arricchita dalla presenza della chiesa di San Lorenzo a Castello Brianza, punta a rendere questi luoghi ancora più partecipati e coinvolgenti.

L’evento del 21 novembre ha infatti inaugurato una serie di iniziative finalizzate alla raccolta dei fondi di cofinanziamento necessari per realizzare le attività del progetto, che includeranno anche due importanti novità.

La prima novità riguarda la realizzazione di un Escape Tour multimediale che offrirà la possibilità di visitare e scoprire i luoghi di fede in modo più ludico e interattivo. Attraverso dispositivi digitali e strumenti analogici, come mappe, carta e penna, i visitatori potranno approfondire la storia, i segreti e le peculiarità del patrimonio culturale e religioso oggionese, vivendo un’esperienza innovativa che unisce storytelling e gamification, pensata in particolare per coinvolgere le nuove generazioni.

La rete ha rivolto un’attenzione particolare ai giovani anche con la seconda novità del progetto: il lancio di un bando dedicato ai giovani artisti dell’Oggionese, che potranno proporre una reinterpretazione delle figure dei santi cui sono dedicate le chiese coinvolte. Le nuove opere d’arte andranno così ad arricchire il patrimonio culturale della comunità.

La cena di beneficenza ha inaugurato una serie di eventi di raccolta fondi che sosterranno il progetto e le sue entusiasmanti iniziative. Tra gli appuntamenti in programma, il 17 gennaio la compagnia teatrale “Amici per Sempre” di Annone Brianza porterà in scena la commedia dialettale in tre atti “Un capel pié de ball”, adattamento di Un cappello pieno di bugie di Antonella Zucchini. Lo spettacolo si terrà presso il Teatro parrocchiale di Annone Brianza, con ingresso a offerta libera.