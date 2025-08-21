A Colico apre il nuovo asilo comunale, conclusi i lavori nell’ex scuola di Villatico

Completamente riqualificata l’ex scuola di Villatico

Un nuovo inizio per i piccoli di Colico e non solo

COLICO – Da lunedì 1 settembre aprirà il nuovo asilo nido comunale presso la sede completamente riqualificata della ex-scuola della frazione Villatico. L’intervento è stato possibile grazie a un importante finanziamento PNRR e al cofinanziamento del Comune di Colico.

“Oggi possiamo offrire una struttura moderna, sicura, efficiente dal punto di vista energetico e pronta ad accogliere fino a 40 bambini – hanno fatto sapere dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Monica Gilardi -. Un traguardo importante per la nostra comunità e un investimento concreto a sostegno delle famiglie e dei più piccoli”.