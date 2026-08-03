A Colico consegnate le piastrine di riconoscimento ai famigliari di sette Internati Militari

La cerimonia, domenica, con la Sezione Alpini Alto Lario e il gruppo Ana di Colico

Il ritrovamento delle piastrine era avvenuto nei pressi del campo di prigionia di Bogusze in Polonia

COLICO – Domenica 2 agosto la Sezione Alpini “Alto Lario” di Colico guidata dal Presidente Stefano Foschini e il gruppo ANA di Colico guidato dal Capogruppo Graziano Fognini, hanno organizzato una cerimonia per la consegna delle piastrine di riconoscimento a familiari di sette Internati Militari Italiani.

“La cerimonia fa riferimento – precisa il Presidente Foschini – alla prigionia di 650.000 militari italiani l’indomani dell’8 settembre 1943 che rifiutarono di mettersi al servizio della Repubblica Sociale Italiana e della Germania nazista e che pertanto furono imprigionati e costretti a lavorare in industrie belliche del Terzo Reich non essendo da questi riconosciuto lo status di Prigionieri di Guerra. Di tutti gli Internati Italiani ben 50.000 morirono nei lager nazisti”.

Il ritrovamento, nei pressi del campo di prigionia di Bogusze in Polonia, ad opera del dott. Stefan Marcinkiewicz, dell’associazione Storico Esplorativa Jacwiez, ha consentito la consegna delle sette piastrine appartenenti – oltre che all’Alpino colichese Guglielmo Salvi del Battaglione Morbegno del 5° Reggimento Alpini, – all’Alpino Battista Antonioli del Battaglione Edolo 5° Reggimento Alpini, originario del Comune di Artogne (BS), all’Alpino Leone Capelli, del 5° Reggimento Alpini originario del Comune di Sedrina (BG), all’Alpino Giulio Comincioli del 2° Reggimento Alpini originario del Comune di Toscolano Maderno (BS), all’Alpino Gino Contri del 2° Reggimento Alpini e originario del Comune di Foza (VI), all’Alpino Serafino Mondini del Batt. Valchiese 6° Reggimento Alpini originario del Comune di Erbusco (BS) e al soldato Bernardo Di Croce della 317^ Compagnia Presidiaria originario del Comune di Vasto (CH).

Precisa il Presidente Stefano Foschini “l’opera di rintraccio dei parenti dei sette Internati è stato merito dell’Alpino Adriano Curioni del Gruppo di Colico, componente della Commissione Onorcaduti della Sezione ‘Alto Lario’, che, con pazienza certosina, ha individuato e contattato tutti i familiari degli internati”.

La cerimonia, caratterizzata dall’alzabandiera, dalla deposizione di una Corona alla memoria dei Caduti di tutte le guerre e dalla celebrazione della Santa Messa, officiata dal Parroco di Colico Don Corrado Necchi, ha visto gli interventi del Sindaco di Colico, Monica Gilardi, del Presidente della Sezione ANA di Colico, Stefano Foschini e del Presidente della Sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Ex Internati Marco Brando.

Momento commovente della cerimonia – accompagnata e impreziosita dalle musiche della Fafara Alpina “Alto Lario” Cav. Mariano Stella e dai canti del Coro delle Parrocchie del Colichese – è stata la consegna delle piastrine di riconoscimento ai familiari degli Internati.