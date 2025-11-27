A Filippo Conca il Trofeo Panathlon Club Lecco 2025

Premi speciali a Guerrera, Vedana ed Elia. Targhe di merito alla Canottieri Lecco e a Dino Tenderini

Cerimonia aperta al pubblico il 9 dicembre al Politecnico

LECCO – Il mese di dicembre, come da tradizione, coincide per il Panathlon Club Lecco con l’assegnazione dei prestigiosi Premi Panathlon, appuntamento atteso dal mondo sportivo cittadino. L’edizione 2025 assume un valore ancor più significativo per il Club, che attraverso il lavoro della commissione giudicatrice celebra e valorizza le imprese più rilevanti compiute dagli atleti legati al territorio lecchese.

La consegna dei riconoscimenti sarà aperta al pubblico, un modo per condividere con la cittadinanza, le associazioni sportive e le istituzioni l’eccellenza di figure che hanno portato in alto il nome di Lecco nelle rispettive discipline. L’appuntamento è fissato per martedì 9 dicembre alle 18, nell’Aula Magna del Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco (via Previati 1/C), con ingresso libero.

Il prestigioso Trofeo Panathlon Lecco 2025, il massimo riconoscimento, è stato assegnato a Filippo Conca, ciclista professionista di Bellano e campione italiano su strada. Accanto al premio principale, il Club ha attribuito diverse onorificenze speciali ad atleti protagonisti di risultati di grande rilevanza.

I premi speciali andranno a Lisa Guerrera, campionessa del mondo di slalom gigante ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, a Filippo Vedana, campione italiano 60 e 110 ostacoli e recordman europeo under 18 e ad Andrea Elia, campione italiano di corsa in montagna chilometro verticale. La Targa di Merito sarà consegnata alla Società Canottieri Lecco, che festeggia i 130 anni di storia, e a Dino Tenderini preparatore atletico della Nazionale Italiana A di calcio.

La serata proseguirà poi alle 20.30 all’hotel NH Pontevecchio, dove il presidente del Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri, interverrà alla conviviale per porgere ai soci e agli ospiti gli auguri per un sereno Natale e un felice 2026.