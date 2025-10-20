A Lecco nasce il Liceo Classico della Comunicazione “G. Leopardi”

Un nuovo indirizzo che unisce greco e latino, comunicazione contemporanea e tecnologie digitali

Per conoscere l’indirizzo, la scuola invita al Workshop serale del 23 ottobre presso Officina Badoni e all’Open Day del 22 novembre in sede

LECCO – Il liceo classico “Giacomo Leopardi” di Lecco amplia la propria offerta formativa con un nuovo indirizzo: il Liceo Classico della Comunicazione. Il percorso, pensato per coniugare tradizione e innovazione, mira a sviluppare negli studenti la capacità di pensare, argomentare e comunicare con consapevolezza.

L’iniziativa nasce dalla didattica innovativa già sperimentata nelle classi attuali del liceo Leopardi e sarà applicata sistematicamente con le future prime. I pilastri restano quelli del classico: greco e latino, studiati non solo come lingue antiche, ma come radici vive della nostra cultura. L’analisi etimologica e il significato profondo delle parole guideranno gli studenti a comprenderne la forza nei grandi discorsi della storia.

Il nuovo indirizzo pone grande attenzione alla comunicazione contemporanea:

In italiano, con l’analisi dei discorsi di figure significative della politica, cultura e sport;

in filosofia, con il metodo della discussione come strumento di pensiero critico

nella comunicazione contemporanea, con approfondimenti su linguaggi visivi, marketing, pubblicità e uso consapevole delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale

Anche le discipline scientifiche giocano un ruolo fondamentale: matematica, scienze e pensiero computazionale saranno strumenti per sviluppare un ragionamento chiaro, rigoroso e profondo.

“Il nostro obiettivo – sottolinea la preside, Paola Perossi – è far crescere ragazze e ragazzi capaci di conoscersi davvero, di capire il mondo e di farsi capire dal mondo. Il Liceo Classico della Comunicazione unisce le radici del pensiero antico alle sfide del presente, offrendo agli studenti una preparazione solida, completa e viva”.

Per far conoscere il nuovo indirizzo, il liceo invita a due momenti dedicati: il Workshop serale giovedì 23 ottobre alle 20.30 presso Officina Badoni e l’Open Day sabato 22 novembre presso la scuola, sia mattina sia pomeriggio. Le iscrizioni sono disponibili sul sito del liceo.