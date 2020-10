A lezione con la Cri Merate per imparare come salvare la vita a un bambino

Appuntamento sabato 24 ottobre nella sala Civica di via Lombardia

Incontro gratuito aperto alla popolazione per divulgare le manovre salvavita in età pediatrica e le regole del sonno sicuro

MERATE – Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana organizza sabato 24 ottobre alle 14.30 una lezione informativa gratuita per divulgare le manovre salvavita in età pediatrica, sensibilizzare sulla prevenzione degli incidenti e promuovere le regole del sonno sicuro dei bambini. L’incontro, aperto alla popolazione interessata ma in particolar modo a genitori, insegnanti, nonni e chiunque si rapporti quotidianamente con i bambini, si terrà nella sala Civica F.lli Cernuschi di viale Lombardia a Merate.

Numerose famiglie italiane ogni anno sono colpite dalla tragedia della morte di un bambino per soffocamento da corpo estraneo. Ciò avviene non solo a causa dell’ostruzione accidentale delle vie aeree ma soprattutto perché gli adulti presenti non sono preparati adeguatamente a intervenire nell’immediato, eseguendo delle semplici manovre di primo soccorso. Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana promuove da dieci anni un progetto di diffusione della conoscenza di queste facili manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le sue gravi conseguenze.

Nella lezione informativa di sabato 24 ottobre, della durata di circa un paio d’ore, degli istruttori qualificati di Croce Rossa Italiana mostreranno che cosa è opportuno fare nei casi in cui un bambino abbia difficoltà a respirare a causa di un corpo estraneo. I volontari inoltre illustreranno ai presenti dieci regole che rendono sicuro il sonno del neonato e prevengono la sindrome della morte improvvisa infantile (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS), conosciuta anche come “morte in culla”.

L’incontro è a numero chiuso ed è possibile partecipare solo previa prenotazione, inviando una e-mail all’indirizzo disostruzione@crimerate.it. Nella sala civica dove si svolgerà la lezione, saranno rispettate tutte le normative per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus.