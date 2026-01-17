A Mandello nasce la guida “Come realizzare un evento”

Il Comune presenta un manuale operativo pensato per associazioni, cittadini ed esercenti

Realizzata tra settembre e dicembre 2025

MANDELLO – Dopo aver richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della sicurezza, il Comune di Mandello del Lario compie un passo concreto a sostegno della vitalità del territorio. È infatti ufficialmente disponibile il nuovo Vademecum “Come realizzare un evento – Guida pratica”, un manuale operativo pensato per semplificare l’iter burocratico e garantire manifestazioni sicure e ben organizzate.

«Con questo strumento l’Amministrazione compie un passo decisivo per supportare chi anima la nostra città», spiega Silvia Nessi, assessore al Commercio e Turismo. «Il nostro obiettivo non è solo richiamare al rispetto delle regole, ma fornire i mezzi per applicarle con serenità».

Una guida per tutta la comunità

Il vademecum, realizzato tra settembre e dicembre 2025, non è rivolto esclusivamente ai professionisti del commercio. Al contrario, si propone come punto di riferimento per l’intera comunità, offrendo indicazioni chiare a:

Associazioni locali , impegnate nell’organizzazione di festival, sagre e manifestazioni culturali o sportive, estive e invernali;

Privati cittadini , che intendono promuovere inaugurazioni, mostre o iniziative aperte al pubblico;

Esercenti, per eventi temporanei di intrattenimento o spettacolo.

Il testo affronta in modo sistematico tutti gli aspetti organizzativi: dalle procedure per ottenere il Patrocinio e l’Occupazione di suolo pubblico, alle norme sull’attività temporanea di pubblico spettacolo, con particolare attenzione ai temi di agibilità, safety e security, fino alla gestione della pulizia post-evento.

Diffusione capillare e accessibilità

L’Amministrazione comunale ha scelto una diffusione ampia e capillare del documento, per garantirne la massima accessibilità. La guida è infatti:

Online , scaricabile dal sito istituzionale www.comune.mandello.lc.it e dall’app LaMiaCittà ;

Inviata direttamente via mail a tutti i pubblici esercizi e alle associazioni del territorio;

Disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali, per chiunque ne faccia richiesta.

Un lavoro di squadra

Il vademecum è il risultato di un’importante sinergia interna. «Voglio ringraziare sentitamente il SUAP, la Polizia Locale e l’Ufficio Tributi – sottolinea l’assessore Nessi – perché grazie alla loro professionalità oggi possiamo offrire alla città uno strumento che trasforma la normativa in istruzioni chiare e accessibili».

La nuova guida completa e amplia il percorso avviato con la “Miniguida per i Pubblici Esercizi”, diffusa nel novembre 2024, che resta un riferimento fondamentale per la gestione quotidiana di impianti sonori e piccoli intrattenimenti. «Con questo nuovo manuale – aggiunge l’assessore – alziamo l’asticella, offrendo una panoramica a 360 gradi per l’organizzazione di eventi complessi».

Sicurezza come valore

«La prevenzione non è un limite alla creatività, ma la sua migliore garanzia», conclude Silvia Nessi. «Vogliamo che ogni organizzatore si senta accompagnato dal Comune: seguire queste linee guida significa proteggere se stessi e i partecipanti, offrendo a Mandello eventi di qualità in totale sicurezza».

Per chiarimenti tecnici, il riferimento resta l’ufficio SUAP, contattabile al 0341 708241 o all’indirizzo commercio@mandellolario.it.