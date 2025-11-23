A Merate il raduno regionale Plastic Free: presentati i risultati 2025

306 raccolte ambientali realizzate nell’anno, oltre 55.000 kg di plastica e rifiuti rimossi, 11.933 studenti sensibilizzati e quasi 2.000 cittadini coinvolti

Sabato all’Auditorium Spezzaferri la giornata dedicata a confronto, formazione e buone pratiche. 13 i Comuni coinvolti

MERATE – Il terzo raduno regionale di Plastic Free Onlus ha trasformato l’Auditorium Spezzaferri di Merate in un punto di incontro tra volontari, istituzioni e cittadinanza. L’iniziativa, ospitata sabato con il patrocinio di tredici Comuni del territorio, ha proposto una giornata densa di scambi, dai tavoli tematici agli interventi formativi, fino a un quiz conclusivo dedicato ai temi ambientali.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati aggiornati al 2025, un bilancio che restituisce la misura del lavoro svolto: 306 raccolte ambientali realizzate nell’anno, oltre 55.000 kg di plastica e rifiuti rimossi, 11.933 studenti sensibilizzati e quasi 2.000 cittadini coinvolti in attività educative. Numeri che, secondo i promotori, diventano concreti solo grazie alla rete capillare di referenti e volontari e alla cooperazione con le amministrazioni locali.

“Abbiamo condiviso numeri, storie ed esperienze che raccontano una comunità in movimento – ha dichiarato Matteo Bignardi, referente regionale Plastic Free Lombardia – Ma soprattutto abbiamo rafforzato il senso di appartenenza a una rete che lavora ogni giorno per contrastare l’inquinamento da plastica, a partire dai gesti quotidiani e dalla partecipazione attiva dei territori. Merate è stata un luogo di vero confronto tra referenti, volontari e cittadini”.

“La presenza dei rappresentanti istituzionali, e il sostegno costante dei Comuni, sono elementi indispensabili per mandare avanti le nostre attività – ha sottolineato Barbara Cavanna, referente provinciale di Lecco e segretaria regionale Plastic Free – Senza il supporto delle amministrazioni locali non potremmo organizzare le raccolte, portare i progetti nelle scuole, proporre iniziative di sensibilizzazione e promuovere un cambiamento culturale reale”.

Il ruolo dei Comuni, evidenziato più volte nel corso della giornata, torna anche nei racconti delle iniziative replicate sul territorio. Tra queste, l’aperitivo con la cittadinanza organizzato a Bergamo, considerato un modello efficace per l’aumento dei referenti e per il rafforzamento del dialogo interno all’associazione. Le sezioni provinciali hanno portato contributi concreti per ispirare nuove collaborazioni, dalle attività nelle scuole agli ecofestival, fino ai progetti condivisi con università e associazioni.

Hanno inviato il loro saluto a distanza il presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano, e il direttore generale, Lorenzo Zitignani. In sala sono intervenuti il sindaco di Merate, Mattia Salvioni, e l’assessora all’Ambiente, Silvia Sesana, che ha richiamato l’importanza di una cooperazione stabile tra enti locali e cittadinanza attiva per costruire risultati duraturi.

A seguire, l’intervento di Silvia Pettinicchio, Global Strategy Director di Plastic Free, ha tracciato una panoramica sul percorso di internazionalizzazione dell’associazione, oggi presente in 40 Paesi, e sull’Energy Tour, dedicato alla diffusione di iniziative formative e pratiche sostenibili.

La chiusura della giornata è stata affidata a un quiz interattivo che ha coinvolto volontari e cittadini sui temi dell’inquinamento da plastica monouso, delle microplastiche e delle alternative sostenibili accessibili nella quotidianità. Un momento pensato per fissare i contenuti affrontati, mantenendo un tono leggero e partecipativo.

“L’ambiente ha bisogno di cittadini informati, uniti e determinati – ha concluso Cavanna – Eventi come questo servono a sentirsi parte di qualcosa di più grande, dove ognuno può fare la sua parte. La sfida della plastica si vince anche così: con la conoscenza, con il confronto, con l’entusiasmo di chi crede che un cambiamento sia possibile”.

Plastic Free ha ringraziato il Comune di Merate per l’ospitalità e i tredici Comuni patrocinanti – Airuno, Abbadia Lariana, Calco, Cernusco Lombardone, Imbersago, La Valletta Brianza, Lomagna, Montevecchia, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d’Adda e Verderio – per il sostegno offerto all’iniziativa.

L’associazione ha confermato l’impegno a proseguire il lavoro nei territori, tra scuole, piazze e spazi digitali, con l’obiettivo di coinvolgere un numero crescente di cittadini in un percorso condiviso verso un futuro più sostenibile.