A Merate la Festa degli Spazi Educativi tra sport, creatività e laboratori digitali

Sabato 23 maggio un pomeriggio dedicato a bambini, ragazzi e famiglie promosso dal progetto “Alleanze Educative”

Dalle prove di skateboard ai laboratori creativi e FabLab, l’iniziativa coinvolgerà realtà educative e sociali del territorio lecchese

MERATE – Un pomeriggio dedicato a bambini, ragazzi e famiglie tra sport, creatività, tecnologia e attività all’aria aperta. Sabato 23 maggio Merate ospiterà in piazza Libertà la “Festa degli Spazi Educativi”, iniziativa promossa nell’ambito del progetto “Alleanze Educative” dalle cooperative sociali La Grande Casa, Liberi Sogni, PASO Cooperativa Sociale e dall’Associazione La Casa dei Ragazzi insieme all’Ambito Territoriale e Sociale di Merate e a Impresa Sociale Girasole, con il patrocinio del Comune di Merate.

L’appuntamento si svolgerà dalle 15 alle 20 e nasce con l’obiettivo di valorizzare le realtà educative del territorio e offrire occasioni di incontro e partecipazione attraverso attività gratuite aperte a tutti.

Nel corso del pomeriggio saranno proposte prove di skateboard, laboratori creativi e attività FabLab dedicate alla tecnologia e alla creatività digitale.

L’iniziativa vuole inoltre raccontare il lavoro costruito attraverso il progetto “Alleanze Educative”, rete che coinvolge enti, scuole, associazioni, servizi educativi e realtà sociali del territorio per promuovere inclusione, benessere e crescita delle nuove generazioni.

“Sarà un pomeriggio pensato per stare insieme, sperimentare, divertirsi e riscoprire il valore educativo della comunità. Perché educare non è mai un lavoro da fare da soli”, spiegano i promotori.

La festa si inserisce all’interno di una giornata già ricca di appuntamenti nel centro cittadino, tra il “Mercato Europeo – Street Food” e le attività “Sogni e giochi a cielo aperto” organizzate dalla Pro Loco Merate.

“Alleanze Educative” è un progetto sostenuto da Con i Bambini, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Fondo “Aiutiamoci”, Fondazione Peppino Vismara, BCC Valsassina e Soccorso Centro Valsassina, con il coinvolgimento di numerose realtà sociali ed educative dei territori di Lecco, Bellano e Merate impegnate nella prevenzione e nel contrasto della povertà educativa.