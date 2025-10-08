A Molteno Pranzo di Natale per la Terza Età, un momento di festa per gli over 75

Domenica 30 novembre l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia di Molteno invitano gli anziani a una giornata di convivialità

Appuntamento alle 12.00 presso la Trattoria Posteria Binda-Gatel

MOLTENO – L’Amministrazione Comunale di Molteno, in collaborazione con la Parrocchia, organizza il Pranzo di Natale per la Terza Età, dedicato agli over 75. L’iniziativa si terrà domenica 30 novembre 2025, alle ore 12.00, presso la Trattoria Posteria Binda-Gatel. Prima del pranzo, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla Santa Messa delle 10.30, che si terrà presso la Chiesa dell’Oratorio o, in alternativa, nella Chiesa di San Giorgio (la sede definitiva sarà comunicata in seguito per motivi organizzativi).

Per facilitare la partecipazione di tutti, in particolare chi ha difficoltà negli spostamenti, il Comune garantirà un servizio gratuito di trasporto dal proprio domicilio alla sede della Messa e/o del pranzo, nonché il tragitto di ritorno. Al momento dell’iscrizione sarà necessario indicare se si intende usufruire del servizio e per quale percorso.

Il menù comprende antipasti con affettati misti, nervetti, pesce in carpione e insalata russa, un primo di risotto zucca e salsiccia, un secondo di stinco al forno con patate, il dolce torta mimosa, mentre acqua, vino e caffè sono compresi.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 14 novembre, salvo esaurimenti posti, e si effettuano presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Molteno (piano terra del Municipio). La quota di partecipazione è di 28 euro a persona e deve essere versata al momento dell’iscrizione.