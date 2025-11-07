A Oggiono un torneo di burraco solidale, serata di gioco e generosità

Una serata di solidarietà per sostenere il piccolo Vittorio nella sua lotta contro una rara malformazione congenita
Appuntamento a giovedì 20 novembre
OGGIONO – Con il patrocinio del Comune di Oggiono, giovedì 20 novembre alle ore 20 presso l’Auditorium di Oggiono in Via V. Veneto 2, si terrà un torneo di “burraco solidale” organizzato dall’Associazione Palazzo Prina insieme al Lions Club Castello Brianza Laghi, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il piccolo Vittorio Alacqua di Bulciago, affetto da una rara malattia congenita chiamata emimelia fibulare isolata, che comporta la mancanza dei peroni in entrambe le gambe, tibie più corte e malformazioni alle caviglie.
Vittorio dovrà sottoporsi a un complesso intervento chirurgico negli Stati Uniti, seguito da un percorso di riabilitazione. Il costo totale è di circa 170 mila euro, di cui l’80% è coperto dal SSN.
“Aiutiamo mamma Alice e papà Andrea partecipando numerosi al torneo di beneficenza: con un contributo di 25 euro a persona, la vostra generosità potrà fare davvero la differenza” sottolineano gli organizzatori.
Una serata all’insegna del divertimento, con deliziosi dolcetti e premi per i primi tre classificati. Per iscrizioni, contattare: Monica +39 335 5604433, Paola +39 335 475207 o Marta +39 338 7540812.