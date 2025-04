A Osnago arriva la prima edizione di “Play4Fun Run”

Una manifestazione podistica pensata per famiglie, sportivi e amanti delle passeggiate all’aria aperta

L’iniziativa si svolgerà giovedì 1° maggio con partenza tra le 7:45 e le 9:30

OSNAGO – Sta per arrivare la prima edizione della Play4Fun Run, una manifestazione podistica aperta a tutti, pensata per famiglie, sportivi e amanti delle passeggiate all’aria aperta. L’evento si terrà giovedì 1° maggio.

Partenza e arrivo sono previsti presso l’Oratorio di Osnago, in via Gorizia, con accesso libero tra le 7:45 e le 9:30. I partecipanti potranno scegliere tra tre percorsi di diversa lunghezza (7, 14 e 21 km) pensati per adattarsi a ogni livello di allenamento. I tracciati si snodano lungo un suggestivo circuito panoramico che attraversa i paesi di Lomagna, Cernusco Lombardone, Montevecchia, Maresso e Lomaniga, offrendo un’occasione unica per scoprire il territorio in modo attivo e coinvolgente.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere lo sport a tutte le età, incentivare uno stile di vita attivo e valorizzare il territorio in modo sostenibile e condiviso. La manifestazione, omologata FIASP, si svolgerà su percorsi sicuri e ben segnalati, con punti ristoro ogni 5 km per garantire il comfort dei partecipanti.

Le iscrizioni individuali si potranno effettuare direttamente sul posto giovedì 1° maggio, dalle 7:45 alle 9:30. I gruppi composti da almeno 15 partecipanti dovranno invece preiscriversi entro le ore 20 di mercoledì 30 aprile.

Quote di partecipazione: soci FIASP (3,50 euro) senza gadget promozionale o 6,50 euro con gadget; non soci FIASP (4 euro) senza gadget promozionale o 7 euro con gadget. Il gadget promozionale, riservato ai primi 400 iscritti, consiste in una borraccia in alluminio personalizzata Play4Fun. Inoltre, ai 10 gruppi più numerosi (con almeno 15 partecipanti) verrà consegnato un cesto premio.

Play4Fun è un’organizzazione sportiva nata nel 2020 che promuove lo sport tra bambini, ragazzi, famiglie e atletica attraverso camp estivi, attività educative e proposte inclusive sul territorio della brianzolo, in provincia di Lecco, Milano e Bergamo. Con una rete di istruttori qualificati e iniziative multisportive, Play4Fun si impegna a trasmettere i valori dello sport, della socialità e del benessere fisico in un contesto sicuro, accessibile e divertente per tutti.

Contatti: play4fun@play4fun.it/340 2969531