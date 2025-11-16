A Robbiate, La Valletta e Merate i prossimi appuntamenti con Ora Basta

Nel Meratese diversi appuntamenti con Ora Basta contro la violenza sulle donne

Sabato 22 novembre si terrà l’atteso flash mob in piazza Prinetti

MERATE – A Robbiate l’incontro a cura di Gi.u.li.a, GIornaliste Unite LIbere Autonome); a La Valletta Brianza con la mostra e la Poetry Slam e infine Merate con l’imperdibile flash mob. Sono variegati e dislocati sul territorio i prossimi appuntamenti organizzati dal gruppo Ora Basta, da anni impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne e nella promozione di una cultura libera da stereotipi di genere, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Si comincia martedì 18 novembre alle 21 nella sala consiliare del Comune di Robbiate con la conferenza intitolata “Così parliamo di donne” a cura di GI.U.LI.A Giornaliste, associazione nazionale che riunisce giornaliste professioniste e pubbliciste impegnate nella tutela dei diritti, della parità e di un’informazione libera da stereotipi. La serata offrirà spunti di riflessione sul modo in cui la comunicazione racconta le donne e i fenomeni di violenza, e sul ruolo cruciale dei media nella costruzione di una società più equa.

Venerdì 21 novembre toccherà all’aula magna dell’istituto comprensivo don Pointinger ospitare un doppio appuntamento, ovvero l’inaugurazione della mostra “Io non scendo” e la gara di poetry slam.

L’esposizione raccoglie una selezione di fotografie tratte dal libro di Laura Bonelli, dedicate alle storie e ai volti di donne che non rinunciano alla propria forza e identità. La mostra sarà successivamente visitabile dal 23 novembre al 5 dicembre presso il Municipio di Olgiate Molgora, negli orari di apertura al pubblico. Quanto al Poetry slam si tratta di una competizione di poesia performativa in cui il pubblico diventa giudice e decreta il vincitore. A sfidarsi sul palco: Daniele Rossi, Martina Lauretta, Filippo Capobianco e Irene Consonni.

Infine sabato 22 novembre appuntamento alle 11 in piazza Prinetti con il Flash Mob organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione in primo piano degli uomini che desiderano prendere posizione pubblicamente contro soprusi e discriminazioni nei confronti delle donne, per costruire insieme una società più giusta, rispettosa e consapevole.