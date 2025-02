A Suello è in arrivo l’evento speciale “Carnevale in volo”

Evento organizzato dal Club Parapendio Scurbatt

Appuntamento a domenica 2 marzo

SUELLO – Il Club Parapendio Scurbatt organizza un evento speciale dal titolo “Carnevale in volo“, che si terrà domenica 2 marzo a partire dalle ore 11 presso l’atterraggio di via Boschetto.

In vista del periodo carnevalesco, i partecipanti sono invitati ad unirsi all’evento in maschera. L’iniziativa nasce come seguito del grande successo ottenuto dal Club Parapendio Scurbatt con l’evento natalizio, che aveva già attratto molti appassionati e curiosi.

In caso di maltempo che impedisca il volo, l’evento sarà annullato.