“A tu per tu con la salute”, a Merate incontri su prevenzione e benessere

Dal 7 ottobre, ogni mercoledì alle 15 all’ospedale S. L. Mandic, appuntamenti con esperti di ATS Brianza e specialisti sanitari

Alimentazione consapevole, attività fisica, prevenzione cardiovascolare e problemi articolari e muscolari al centro degli incontri

MERATE – La prevenzione, l’alimentazione, l’attività fisica e la cura della persona saranno al centro della nuova edizione di “A tu per tu con la salute”, la rassegna di incontri promossa da ANTEAS LECCO ODV dopo l’interesse raccolto lo scorso anno a Lecco.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di ATS BRIANZA e ASST LECCO, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Oggiono e Merate, e propone una serie di appuntamenti dedicati al benessere e alla prevenzione. Dopo gli incontri ospitati a Oggiono nel mese di settembre, il programma proseguirà a Merate nel mese di ottobre.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre alle 15 all’ospedale S. L. Mandic. Gli incontri proseguiranno ogni mercoledì pomeriggio, sempre alle 15, affrontando temi legati alla salute attraverso il contributo di professionisti e specialisti.

L’obiettivo della rassegna è offrire momenti di approfondimento sulla cura della persona e sulla costruzione di stili di vita sani. La prevenzione, attraverso comportamenti corretti e la diagnosi precoce delle patologie, può infatti contribuire a ridurre l’insorgenza di malattie e a migliorare la qualità della vita individuale e collettiva, con ricadute anche sui costi del sistema sanitario.

Una prima parte degli incontri è dedicata all’alimentazione e all’attività fisica. A fornire indicazioni e consigli saranno le professioniste di ATS BRIANZA Manuela Milani, dietista, e Vanessa Fabiani, assistente sanitaria, entrambe appartenenti alla struttura “Sorveglianza nutrizionale”, insieme ad Angela Gandolfi, infermiera della struttura “Promozione e Governance delle Attività Fisiche e Sportive”.

Durante gli appuntamenti saranno illustrati i principi alla base di una sana alimentazione e di una spesa consapevole, con la presentazione anche di ricette semplici e sane. Si parlerà inoltre dei benefici dell’attività fisica e delle diverse tipologie di movimento da sviluppare nella vita quotidiana.

La seconda parte della rassegna sarà invece dedicata all’approfondimento di specifiche tematiche sanitarie con medici specialisti.

La prevenzione del rischio cardiovascolare sarà affrontata dal dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo e presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco. Al centro dell’incontro ci saranno l’importanza di comportamenti appropriati e le possibilità offerte dalla prevenzione per mantenere il più a lungo possibile una vita attiva e allontanare nel tempo l’insorgenza di eventuali patologie invalidanti.

L’ultimo appuntamento sarà dedicato invece ai problemi articolari e muscolari nelle persone over 65. A sviluppare il tema sarà il dottor Pierluigi Colombo, direttore dell’Ortopedia e Traumatologia di ASST Merate.

La proposta si rivolge soprattutto alle persone over 65, ma non esclusivamente a loro. L’obiettivo è mettere a disposizione indicazioni utili nella vita quotidiana e favorire una maggiore consapevolezza rispetto alla prevenzione e alla necessità di mantenersi attivi.

Il progetto si inserisce inoltre nel più ampio insieme di iniziative che ANTEAS LECCO ODV promuove sul territorio per favorire l’invecchiamento attivo. Tra queste figurano i corsi di ginnastica dolce, i gruppi di cammino, i corsi di arte, lo spazio di socialità presso la Casa della Carità e i corsi di formazione sul digitale.

Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione, da effettuare sul sito www.anteaslecco.it, fino a esaurimento dei posti disponibili. È inoltre richiesta la tessera associativa Anteas Lecco ODV.