“A tu per tu con la salute”: con Anteas un ciclo di incontri dedicati a prevenzione e benessere

Dal 3 ottobre al 28 novembre Anteas Lecco ODV propone conferenze aperte alla cittadinanza per promuovere stili di vita sani e consapevoli

Gli incontri si terranno tra la sala conferenze di ATS Brianza e la Casa della Carità di Lecco, con la partecipazione di specialisti e professionisti del settore

LECCO – Promuovere la salute, il benessere e la prevenzione attraverso stili di vita sani e corretti comportamenti quotidiani: è questo l’obiettivo di “A tu per tu con la salute”, il ciclo di conferenze promosso da Anteas Lecco ODV con il patrocinio di ATS Brianza e ASST Lecco. Un percorso utile per approfondire temi legati alla cura di sé, all’alimentazione, all’attività fisica e alla prevenzione delle principali patologie.

“Abbiamo pensato fosse il momento di trattare alcuni argomenti che diventano sempre più importanti con l’avanzare dell’età – spiega il presidente di Anteas Lecco, Nino Bevacqua – e quindi ne abbiamo parlato con i responsabili di ATS Brianza e ASST Lecco per condividere i temi da approfondire, trovando immediata disponibilità nell’impostare il ciclo di conferenze”.

I primi due incontri, in programma il 3 e 17 ottobre alle ore 15 presso la sala conferenze di ATS Brianza in corso Carlo Alberto 120 a Lecco, saranno dedicati fornire consigli utili per una corretta alimentazione e uno stile di vita sano. Interverranno le specialiste Manuela Milani e Vanessa Fabiani (della struttura “Igiene, Alimenti e Nutrizione”) e Marika De Nisco e Angela Gandolfi (“Promozione e Governance delle Attività Fisiche e Sportive”) di ATS Brianza. Spazio quindi a consigli pratici per una spesa consapevole, ricette semplici e salutari, e indicazioni sui benefici dell’attività fisica e le differenti tipologie di attività da sviluppare.

La seconda parte del ciclo sarà dedicata ad approfondimenti con specialisti in campo sanitario. Gli appuntamenti si terranno alla Casa della Carità in via San Nicolò 9 a Lecco, il 7, 21 e 28 novembre, sempre alle ore 15. Il dottor Pierfranco Ravizza, cardiologo e presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco, illustrerà come prevenire il rischio cardiovascolare attraverso corretti stili di vita. Il dottor Tommaso Sellaroli, responsabile di Riabilitazione Specialistica ASST Lecco e responsabile UOS Medicina Riabilitativa Ospedale S.Leopoldo Mandic di Merate, affronterà il tema delle patologie frequenti e proporrà esercizi utili per mantenerne il controllo. Infine il dottor Piero Poli, direttore di Ortopedia e Traumatologia di ASST Lecco, si concentrerà sui problemi articolari e muscolari tipici delle persone over 65.

“Pensiamo che questa proposta possa offrire un aiuto concreto soprattutto alle persone over 60 – aggiunge Bevacqua – ma non solo. Ascoltare i consigli di medici specialistici può aiutare nella propria vita quotidiana, soprattutto in ottica preventiva e per una vita più attiva e consapevole”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Reti Solidali: tessere relazioni”, sostenuto da Fondazione Comunitaria Lecchese, FNP CISL Monza Brianza Lecco e Fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo, e si affianca alle altre attività promosse da Anteas Lecco ODV per l’invecchiamento attivo: corsi di ginnastica dolce, gruppi di cammino, attività artistiche, momenti di socialità presso la Casa della Carità e corsi di formazione sul digitale.