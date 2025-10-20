A Valmadrera prende il via la Rassegna 2025/26 di UNI3

La rassegna propone quattordici appuntamenti culturali fino a giugno 2026, tra letteratura, arte, storia e musica

Oltre 100 partecipanti al primo incontro dedicato a Eduardo de Filippo

VALMADRERA – Ha preso il via la Rassegna 2025/26 di UNI3 – Università della Terza Età presso l’Auditorium di Valmadrera, tradizionale appuntamento culturale della città, mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 15:00. La prima lezione, intitolata “Eduardo. L’arte della commedia”, ha visto la partecipazione di oltre 100 persone.

L’incontro è stato introdotto dall’Assessore ai Servizi Sociali, Rita Bosisio, e dal coadiutore Gianni Magistris, che hanno presentato il programma dell’intera rassegna. Relatore della giornata è stato Paolo D’Anna, poeta, scrittore e regista teatrale, già noto al pubblico di UNI3 per le sue precedenti partecipazioni. D’Anna ha ripercorso la carriera di Eduardo De Filippo, esibendosi nei panni dei suoi celebri personaggi e raccontando aneddoti dalla vita del drammaturgo napoletano.

L’iniziativa ha dato il via a un calendario di quattordici incontri che proseguiranno fino al 3 giugno 2026, affrontando temi di letteratura, storia, arte, musica, medicina e società:

Mercoledì 29 ottobre 2025, ore 15:00 : Dott. Virginio Brivio – “Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità”

: Dott. Virginio Brivio – “Anziani tra invecchiamento attivo e attenzione alle fragilità” Mercoledì 12 novembre 2025, ore 15:00 : “I magnifici sette”

: “I magnifici sette” Mercoledì 26 novembre 2025, ore 15:00 : Prof.ssa Alessandra Frigerio – “Maria Luisa Spaziani”

: Prof.ssa Alessandra Frigerio – “Maria Luisa Spaziani” Mercoledì 3 dicembre 2025, ore 15:00 : Prof. Angelo De Battista & Prof. Marcello Butti – “Lecco. Dalla Repubblica Sociale alla Repubblica Parlamentare”

: Prof. Angelo De Battista & Prof. Marcello Butti – “Lecco. Dalla Repubblica Sociale alla Repubblica Parlamentare” Mercoledì 1 7 dicembre 2025, ore 15:00 : Andrea Locatelli – “Il pranzo è servito”

: Andrea Locatelli – “Il pranzo è servito” Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 15:00 : Dott. Gianpaolo Schiavo – “Osteoporosi”

: Dott. Gianpaolo Schiavo – “Osteoporosi” Mercoledì 21 gennaio 2026, ore 15:00 : Giovanna Rotondo & Prof. Gianfranco Scotti – “Orlando Sora e Fabio Tombari artisti liberi e solitari, amici di tutta la vita” & “Essere e Orlando Sora”

: Giovanna Rotondo & Prof. Gianfranco Scotti – “Orlando Sora e Fabio Tombari artisti liberi e solitari, amici di tutta la vita” & “Essere e Orlando Sora” Mercoledì 4 febbraio 2026, ore 15:00 : Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “Breve percorso con testimonianze milanesi dell’arte del cotto”

: Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “Breve percorso con testimonianze milanesi dell’arte del cotto” Mercoledì 4 marzo 2026, ore 15:00 : Prof. Carlo Castagna – “VI secolo d.C. Chiesa de “La Santa”

: Prof. Carlo Castagna – “VI secolo d.C. Chiesa de “La Santa” Mercoledì 18 marzo 2026, ore 15:00 : Gianbattista Magistris – “Fabrizio de Andrè. La buona novella”

: Gianbattista Magistris – “Fabrizio de Andrè. La buona novella” Mercoledì 25 marzo 2026, ore 15:00 : Don Eusebio Stefanoni – “Non c’è vittoria se non c’è amore”

: Don Eusebio Stefanoni – “Non c’è vittoria se non c’è amore” Mercoledì 8 aprile 2026, ore 15:00 : Prof. Nicola Sansone – “Il flauto degli angeli”

: Prof. Nicola Sansone – “Il flauto degli angeli” Mercoledì 29 aprile 2026, ore 15:00 : Maurizio Volpi – “Educare ieri, oggi, sempre”

: Maurizio Volpi – “Educare ieri, oggi, sempre” Mercoledì 13 maggio 2026, ore 15:00 : Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “Valtellina”

: Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio – “Valtellina” Mercoledì 3 giugno 2026, ore 15:00: Fabiola Butti, Anna e Paolo – “Il salumificio Butti”

Anche in questa edizione inoltre, visto il successo avuto nelle passate stagioni, gli organizzatori proporranno ai partecipanti anche un programma ampliato di uscite guidate a partire dal 2026, nelle seguenti date:

Mercoledì 11 febbraio 2026 : visita alla “Fornace Artistica Riva” a Briosco, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio

: visita alla “Fornace Artistica Riva” a Briosco, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio Mercoledì 2 5 febbraio 2026 : visita al Palazzo delle Paure “Capolavoro di Lecco”, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio

: visita al Palazzo delle Paure “Capolavoro di Lecco”, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio Mercoledì 11 marzo 2026 : visita alla Chiesa de “La Santa” di Civate, con il Prof. Carlo Castagna ed il Prof. Carlo Cantoni

: visita alla Chiesa de “La Santa” di Civate, con il Prof. Carlo Castagna ed il Prof. Carlo Cantoni Venerdì 22 maggio 2026 (GIORNATA INTERA): visita alla “Madonna della Sassella”, con la Prof.ssa Laura Polo D’Ambrosio e visita alla cantina Nino Negri, con pranzo e visita alla vigna “Fracia”.

Le prenotazioni saranno aperte durante la rassegna e le iscrizioni potranno essere effettuate presso la Biblioteca Comunale di Valmadrera, scrivendo a biblioteca@comune.valmadrera.lc.it o telefonando al 0341-205112.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita. Gli organizzatori ringraziano in particolare Gianni Magistris per il supporto nella pianificazione e la Biblioteca Comunale per l’apporto logistico.