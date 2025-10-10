A Valmadrera torna il mercatino natalizio “Christmas in Val” 2025

Appuntamento domenica 30 novembre a Valmadrera

Bancarelle, murales e proposte gastronomiche per respirare l’atmosfera natalizia

VALMADRERA – L’atmosfera natalizia arriva in anticipo a Valmadrera. Domenica 30 novembre, nel piazzale del mercato di via Molini, tornerà Christmas in Val, il mercatino natalizio ormai diventato una tradizione per la città e per tutti gli appassionati delle feste.

Organizzato dai volontari di UGT aps, l’evento promette una nuova edizione ricca di creatività, convivialità e spirito natalizio. Tra le bancarelle, i visitatori potranno trovare artigiani, hobbisti e appassionati di vintage pronti a proporre idee regalo, creazioni handmade e piccoli capolavori.

La location, arricchita dai murales realizzati quest’estate con SpitJam, offrirà anche momenti di aggregazione e proposte gastronomiche, rendendo l’evento piacevole per grandi e piccini.

L’organizzazione è alla ricerca di nuovi espositori: gli spazi disponibili misurano 5×5 metri, con veicolo incluso, e sono riservati a chi desidera presentare prodotti artigianali, creativi o vintage in un contesto molto partecipato. Per candidarsi, è possibile scrivere a eventi@turismovalmadrera.it.

Tutti gli aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sui canali social ufficiali: Facebook: UGT aps e Instagram: @ugt.aps

Il Christmas in Val 2025 promette di riportare in città la magia, i colori e il calore delle feste: un appuntamento da non perdere per chi ama la tradizione, la creatività e l’atmosfera natalizia anticipata.