A Vercurago il primo incontro sulla trombosi con la dott.ssa Lidia Rota Vender

Il ciclo “Incontro con lo specialista” di AVIS Vercurago inizia con un focus sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari

Sabato 11 ottobre, presso l’Oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago, la partecipazione è libera e gratuita

VERCURAGO – Sarà dedicato alla prevenzione alla trombosi e delle malattie cardiovascolari il primo appuntamento del ciclo “Incontro con lo specialista”, organizzato da AVIS Vercurago. L’iniziativa vedrà protagonista la dottoressa Lidia Rota Vender, presidente di ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi – Ente Filantropico e specialista in Ematologia, esperta di malattie cardiovascolari da trombosi.

L’incontro si terrà sabato 11 ottobre alle ore 19.00 presso il salone all’ultimo piano dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago, in via IV Novembre 1.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare divulgazione in materia di prevenzione e sensibilizzare la popolazione attraverso il contributo di medici ed esperti, aiutando le persone a conoscere meglio il proprio corpo e a prendersi cura della propria salute.

La trombosi e le malattie correlate rappresentano oggi la prima causa di morte e invalidità nei Paesi industrializzati, ma spesso possono essere prevenute attraverso corretta informazione, stili di vita corretti e diagnosi precoce.

Durante l’incontro, la dott.ssa Rota Vender spiegherà cosa succede quando si forma un coagulo di sangue, quali sintomi riconoscere tempestivamente e quali comportamenti adottare per ridurre i rischi.