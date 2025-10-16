A Viganò completati i lavori per l’ottimizzazione della rete idrica

Nuove condotte e una cameretta interrata per migliorare efficienza, sicurezza e continuità del servizio idrico

Intervento del valore di 110 mila euro

VIGANO’ – Si sono conclusi i lavori di Lario Reti Holding per l’ottimizzazione della rete idrica nel Comune di Viganò, un intervento che assicurerà maggiore continuità e sicurezza del servizio.

Il lavoro ha previsto la posa di nuove condotte in PEAD (polietilene ad alta densità) lungo la Strada Provinciale 53, vicino al confine con il Comune di Sirtori, e lungo via XXIV Maggio.

A conclusione dei lavori, è stata demolita la vecchia cameretta collocata al centro dell’incrocio tra via Nobili e via Risorgimento, sostituita da una nuova cameretta interrata, posizionata a bordo strada.

“Il nuovo manufatto ospita gli strumenti necessari per controllare e regolare la pressione nella rete, garantendo una distribuzione dell’acqua più equilibrata e prevenendo eventuali picchi che potrebbero danneggiare le tubazioni. Questo intervento consente di aumentare l’efficienza del sistema idrico e di ridurre gli interventi di manutenzione” spiegano da Lario Reti Holding.

Le opere, del valore complessivo di 110 mila euro, sono iniziate nei primi giorni di ottobre. Ad eccezione degli idranti, tutti i manufatti sono stati completamente interrati. “Le aree interessate sono state successivamente ripristinate e, dopo il naturale periodo di assestamento del manto stradale, l’intervento sarà completato con le finiture previste nella bella stagione, assicurando continuità e uniformità con la trama urbana esistente” concludono da Lario Reti Holding.