A Villa Monastero un progetto di formazione scuola lavoro

Un giardino storico: dal passato nel futuro

Le scienze in supporto ai beni culturali

VARENNA – Si è concluso il progetto di formazione scuola lavoro (Fsl) che la Provincia di Lecco ha intrapreso con il Liceo scientifico Grassi di Lecco per l’anno scolastico 2025/2026 dal titolo “Un giardino storico: dal passato nel futuro. Le scienze in supporto ai beni culturali. Seconda edizione”.

Il progetto ha visto momenti formativi in aula curati da esperti messi a disposizione dalla Provincia di Lecco e la visita guidata al Giardino botanico e alla Casa Museo Villa Monastero a cura del Conservatore Anna Ranzi, che si è tenuta il 26 maggio.