Abbadia. A fine novembre “Parole di strada” per dire “no” alla violenza di genere

Raccolta di frasi e pensieri dalla cittadinanza, poi la mostra

L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 23 novembre in biblioteca-Setificio Monti e nel municipio di Abbadia

ABBADIA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in calendario il 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Abbadia Lariana promuove l’iniziativa “Parole di strada”: una raccolta di pensieri, riflessioni ed emozioni espresse dalla cittadinanza per dire “no” alla violenza di genere.

Sarà possibile lasciare una frase, un pensiero o una riflessione e depositarli nell’apposito contenitore presente nei punti predisposti: alla fine del periodo di raccolta tutti i pensieri verranno esposti nella sala civica di via Nazionale 107 ad Abbadia Lariana.

L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 23 novembre in due luoghi, nei rispettivi orari di apertura: la bibilioteca-Civico Museo Setificio Monti e il Municipio di Abbadia (all’ingresso). In entrambi gli edifici sarà presente e ben visibile un contenitore dedicato all’iniziativa.

Una volta concluso il periodo di raccolta, la sala civica ospiterà la relativa “mostra” mercoledì 25 novembre dalle 14 alle 18 e dal 26 al 29 novembre, negli orari di

apertura della biblioteca comunale.