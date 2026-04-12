Abbadia. Acqua Vitae, più di 80 partecipanti all’escursione tra lago e monti con il sindaco come guida

ABBADIA LARIANA – Successo senza precedenti per la walking conference “Acqua Vitae “, iniziativa saltata per maltempo lo scorso 14 marzo e recuperata nella giornata di sabato 11 aprile.

A partecipare ben 86 persone, che al mattino si sono godute il sole lungo l’escursione fino alla Cascata del Cenghen, quindi hanno potuto apprezzare il fascino storico del Civico Museo Setificio Monti e le suggestioni di un giro sulla Lucia, tradizionale imbarcazione del Lario.