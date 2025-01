Abbadia. Completati i lavori di efficientamento e controllo della rete idrica

Gli interventi sono stati realizzati da Lario Reti Holding

L’investimento, pari a circa 275mila euro, è finanziato tramite i fondi del PNRR

ABBADIA LARIANA – Sono stati completati i lavori di ammodernamento e miglioramento delle reti idriche nel comune di Abbadia Lariana, realizzati da Lario Reti Holding. Il progetto ha permesso di ottimizzare il controllo della pressione dell’acqua grazie alla costruzione di tre camerette interrate, situate in via All’Asilo, via Onedo e via Benvenuto.

Sono stati anche rinnovati circa 500 metri di rete di distribuzione dell’acqua, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio per i cittadini e garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche lungo le vie Centrale, Alighieri, Asilo e Crebbio.

Le opere sono state eseguite nel pieno rispetto delle caratteristiche morfologiche e ambientali dell’area. Al termine del periodo di assestamento, della durata di circa sei mesi, verranno effettuati i ripristini definitivi del manto stradale.

Avviato ad ottobre 2024, l’intervento fa parte di un progetto più ampio e complesso, sviluppato tramite modellazione idraulica, volto all’efficientamento e al controllo delle reti idriche del comune di Abbadia Lariana, per un valore di circa 275 mila euro.

Le opere sono interamente finanziate dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR, all’interno del macro-progetto provinciale per la ricerca e la riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco.