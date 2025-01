Abbadia, consiglio dei ragazzi: Arianna Corti eletta sindaco

Le elezioni si sono svolte ieri, venerdì

Tra le istanze presentate dai ragazzi quella di porre maggior attenzione all’ambiente

ABBADIA – Arianna Corti è la nuova sindaca dei ragazzi. Le elezioni si sono svolte ieri, venerdì 10 gennaio, durante la prima riunione del rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi.

Presenti il sindaco Roberto Azzoni, l’assessora all’istruzione Irene Azzoni e i consiglieri Carlo Donato e Pietro Radaelli, insieme ai nove rappresentanti del Consiglio dei ragazzi che hanno provveduto, come da regolamento, all’elezione del sindaco e del suo vice.

Al termine dello spoglio delle schede la più votata è risultata essere Arianna Corti, mentre Riccardo Gheza è stato indicato come vice.

Presenti alla cerimonia anche la professoressa Sonia Marchetti dell’istituto comprensivo Volta di Abbadia, coordinatrice del progetto, e Costantino Ruscigno dell’associazione dei genitori Fuoriclasse.

Il Consiglio comunale dei ragazzi, eletto lo scorso novembre (con 58 voti su 58 aventi diritto) risulta così composto: Andrea Ciappesoni, Maddalena Micheli, Carola Ruscigno (alunni della classe 1^); Alessio Fumenti, Riccardo Gheza, Letizia Milani (2^); Mattia Butti, Arianna Corti, Nora El Haddad (3^).

“Voglio ringraziarvi perché vi siete messi in gioco e, in un’epoca in cui ci si lamenta sempre di tutto, esservi candidati è una bellissima cosa – ha detto il sindaco Azzoni -. State impiegando il vostro tempo libero per provare a cambiare qualcosina che non va, ed è importante anche in ottica futura, quando sarete grandi. Ringrazio la prof Marchetti, che vi ha seguito in questo percorso utile a capire in piccolo come funziona la macchina amministrativa”.

I ragazzi hanno poi esposto le proprie richieste agli amministratori comunali. Fra le istanze avanzate emerge una grande attenzione all’ambiente: la possibilità di installare un numero maggiore di cestini per i rifiuti in paese e in particolare sul lungolago, ma anche provvedere alla pulizia delle spiagge. Fra le necessità degli alunni anche arredi più sicuri nell’edificio scolastico, oltre ad attività estive e nei weekend per occupare il tempo libero.

A questo proposito è già stato deciso che una delle prossime uscite sarà un incontro con gli anziani del paese. Un occhio anche alla storia di Abbadia, con la richiesta di installare cartelli che riportino cenni storici. Il sindaco Azzoni ha proposto a sua volta di coinvolgere il Consiglio dei ragazzi nell’attività di riordino dell’archivio comunale in vista del centenario della nascita del Comune di Abbadia Lariana, che verrà celebrato nel gennaio 2028.