Abbadia, esercitazione per gli operatori di Salvataggio in Acqua della Croce Rossa

Simulati traumi da tuffo e malori

ABBADIA – Attività di addestramento ieri, domenica 4 maggio, per gli Operatori di Salvataggio in Acqua (OPSA) della Croce Rossa Italiana Comitato del Comprensorio Lecchese ad Abbadia Lariana in occasione del Micky Motor Day dove sono stati affrontati diversi scenari di intervento simulando traumi da tuffo e malori con la necessità di immobilizzare e barellare verso l’idroambulanza per l’evacuazione del paziente coinvolto.

L’attività determinante per la preparazione alla stagione estiva è un percorso che ha visto impegnati i volontari per tutto l’inverno in piscina ed ora per l’intero mese di maggio e giugno continuerà in acqua con i natanti della Cri al fine di poter offrire un soccorso sempre più qualificato.

Attualmente la Squadra OPSA di Lecco può disporre di 40 opsa e 25 volontari con la qualifica di sicurezza acquatica, una moto d’acqua allestita con barella per il salvataggio, un’idroambulanza di 7 mt spinta da un fuoribordo di 115 cv e da un’Idroambulanza di 10 mt spinta da una coppia di fuoribordo da 250 cv ed allestita al salvataggio in acqua oltre che a tutti i presidi sanitari al pari di una qualsiasi ambulanza terrestre con la possibilità di poter trasportare il paziente in cabina al coperto.