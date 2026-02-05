Abbadia invasa da atleti per l’evento di un noto marchio sportivo

Stamattina in stazione spuntato un treno charter da cui sono scesi diversi sportivi

Dopo una breve sosta al Parco Ulisse Guzzi, il gruppo è salito su pullman riservati diretti ai Piani Resinelli per l’evento

ABBADIA – Mattinata decisamente fuori dall’ordinario ad Abbadia, per chi si trovava in stazione. Ad arrivare non il solito convoglio pendolari, ma un treno charter speciale color arancione che ha immediatamente acceso l’attenzione di chi si trovava lì. Dai vagoni sono scesi, uno dopo l’altro, decine di atleti in tenuta sportiva, accompagnati da staff organizzativi e da una nutrita squadra di operatori video armati di telecamere e droni pronti a entrare in azione.

Nel giro di pochi minuti la banchina si è trasformata in un piccolo set a cielo aperto. Dietro l’insolito arrivo ci sarebbe un evento promozionale firmato dal colosso mondiale dell’abbigliamento sportivo Nike, che avrebbe scelto le montagne lecchesi come scenario suggestivo per una gara.

A rendere la scena ancora più “cinematografica” è stato il presidio delle forze dell’ordine. Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Provinciale hanno controllato l’area per garantire l’ordine pubblico e accompagnare le operazioni di trasferimento, alimentando ulteriormente la sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di speciale.

Dopo lo sbarco, la carovana si è spostata verso il Parco Ulisse Guzzi, dove due pullman dell’organizzazione attendevano gli sportivi. Da lì, motori accesi e via in direzione dei Piani Resinelli, destinazione finale dell’iniziativa: un percorso innevato tra boschi e panorami alpini che farà da cornice all’evento promozionale.

Un arrivo a sorpresa che ha trasformato per qualche ora la stazione in una passerella internazionale e che ha lasciato dietro di sé una scia di domande, curiosità e, inevitabilmente, un pizzico di entusiasmo tra chi ha avuto la fortuna di assistere alla scena.