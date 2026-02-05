Abbadia invasa da atleti per l’evento di un noto marchio sportivo

Stamattina in stazione spuntato un treno charter da cui sono scesi diversi sportivi
Dopo una breve sosta al Parco Ulisse Guzzi, il gruppo è salito su pullman riservati diretti ai Piani Resinelli per l’evento
ABBADIA – Mattinata decisamente fuori dall’ordinario ad Abbadia, per chi si trovava in stazione. Ad arrivare non il solito convoglio pendolari, ma un treno charter speciale color arancione che ha immediatamente acceso l’attenzione di chi si trovava lì. Dai vagoni sono scesi, uno dopo l’altro, decine di atleti in tenuta sportiva, accompagnati da staff organizzativi e da una nutrita squadra di operatori video armati di telecamere e droni pronti a entrare in azione.
Nel giro di pochi minuti la banchina si è trasformata in un piccolo set a cielo aperto. Dietro l’insolito arrivo ci sarebbe un evento promozionale firmato dal colosso mondiale dell’abbigliamento sportivo Nike, che avrebbe scelto le montagne lecchesi come scenario suggestivo per una gara.