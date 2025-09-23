Abbadia Lariana: al via i lavori sulla rete idrica in Località Robbianico

360 mila euro il valore complessivo dell’intervento

ABBADIA LARIANA – Lario Reti Holding ha avviato un importante progetto di potenziamento e razionalizzazione della rete acquedottistica di Abbadia Lariana.

La rete idrica del comune è particolarmente complessa e articolata, poiché alimentata da diverse sorgenti e da più serbatoi collegati tra loro. Proprio per queste caratteristiche, nel tempo si sono evidenziate alcune criticità, soprattutto nel tratto compreso tra la Sorgente Ca’ Lecc e il Serbatoio Borbino, a causa della presenza di un’unica condotta che, partendo dalla Sorgente Ca’ Lecc, svolge contemporaneamente la funzione di adduzione verso il Serbatoio Borbino Nuovo e di distribuzione alle abitazioni.

Una configurazione che, soprattutto nei momenti di maggiore consumo, mette in difficoltà le utenze situate a monte. Per risolvere queste problematiche, Lario Reti Holding realizzerà a valle della sorgente una nuova vasca di accumulo, che permetterà di regolare meglio la pressione.

La struttura sarà dotata di un impianto di clorazione integrato e da pannelli fotovoltaici installati sulla copertura di un manufatto già esistente, così da assicurare la qualità dell’acqua anche in assenza di tensione elettrica in zona. In Località Robbianico saranno sostituite le vecchie tubazioni in acciaio con nuove condotte in PEAD (Polietilene ad Alta Densità), per una lunghezza complessiva di circa 300 metri, l’adeguamento della condotta di scarico del Serbatoio Borbino fino al Torrente Zerbo e l’aggiornamento del Serbatoio Borbino Nuovo con valvole di controllo per una migliore gestione dei livelli idrici.

I lavori, dal valore complessivo di 360 mila euro, si concluderanno nei primi mesi del prossimo anno e permetteranno di migliorare l’efficienza complessiva della rete, stabilizzare la pressione nelle diverse utenze e garantire un servizio idrico più sicuro e affidabile per l’intera comunità. Al termine degli interventi, dopo il consueto periodo di circa sei mesi necessario per l’assestamento del fondo stradale, si procederà al rifacimento definitivo della pavimentazione delle vie interessate.