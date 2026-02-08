Abbadia Lariana celebra la Fiera di Sant’Apollonia con migliaia di partecipanti

Le bancarelle degli ambulanti , circa una quarantina, hanno animato l’intera giornata, mentre il servizio di battelli proposto da Navigazione Laghi , in collaborazione con i Comuni di Mandello, Lierna, Oliveto Lario e Lecco , ha movimentato il lago, permettendo a migliaia di persone di spostarsi tra i vari paesi e Abbadia.

ABBADIA LARIANA – Un vero e proprio successo di pubblico e organizzazione per l’edizione 2026 della Fiera di Sant’Apollonia ad Abbadia Lariana . La giornata di tempo stabile ha permesso lo svolgimento ottimale della kermesse, richiamando migliaia di visitatori lungo il lungolago.

Non sono mancati i momenti religiosi, come la messa del mattino alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo, e le attività dedicate ai più piccoli, tra cui giochi gonfiabili al Parco di Chiesa Rotta. Le associazioni locali hanno animato la fiera con i loro stand informativi e promozionali, tra cui Pro Loco, Michy Sempre con Noi, Fuoriclasse, Centro Sport Abbadia, Asilo Casa del Bambino, Antincendio Boschivo e Soccorso Alpini.

Grande affluenza anche nei luoghi culturali del paese: al Civico Museo Setificio Monti si sono svolte visite guidate ogni ora, mentre alla Biblioteca sono stati raccolti fondi tramite la vendita di libri usati. All’Oratorio P. G. Frassati, centinaia di persone hanno gustato piatti tipici locali grazie all’impegno dei volontari.

Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale: “Quest’anno siamo particolarmente soddisfatti della riuscita di questa bella giornata di festa. Tutto si è svolto nel migliore dei modi: ringrazio gli uffici comunali, il comando di Polizia locale e i volontari che hanno reso possibile l’omaggio alla nostra santa patrona”.

La Fiera di Sant’Apollonia 2026 conferma così il suo ruolo di appuntamento tradizionale e attrattivo per Abbadia Lariana e i comuni limitrofi, unendo cultura, religione, sport e solidarietà.