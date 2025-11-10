Abbadia Lariana. Grande successo per la serata “Solidarietà e Cura”

Un evento promosso dall’associazione “Michy…sempre con noi”

Nove anni di impegno e solidarietà celebrati con il completamento del bagno assistito all’Hospice Resegone

ABBADIA LARIANA – Si è svolta presso l’oratorio Piergiorgio Frassati di Abbadia Lariana la serata dal titolo “Solidarietà e Cura”, un momento di incontro e riflessione promosso dall’associazione “Michy…sempre con NOI”.

Durante l’incontro, l’associazione ha presentato i risultati di nove anni di attività e delle numerose iniziative di raccolta fondi realizzate con costanza e passione. A coronamento di questo impegno, è stato annunciato il completamento di un progetto importante: il rifacimento del bagno assistito presso l’Hospice Resegone di Lecco, struttura che accoglie e accompagna con professionalità e umanità i pazienti in fase avanzata.

Alla serata ha partecipato anche l’Hospice Resegone di Lecco, rappresentato dal dottor Luca Riva, che ha proposto una riflessione approfondita sul tema delle cure palliative. Il medico ha sottolineato come, ancora oggi, il loro valore non sia sempre pienamente compreso, né dalla comunità né da alcuni operatori sanitari.

È poi intervenuta la dottoressa Marta, coordinatrice dell’Hospice, condividendo la propria esperienza personale e raccontando quanto possa essere profondamente gratificante prendersi cura delle persone nei momenti più delicati della vita.

Come ha sottolineato in chiusura il dottor Riva, “solidarietà è cura”: un messaggio che racchiude l’essenza più autentica della serata.

All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Abbadia Lariana, Roberto Azzoni, il parroco don Aldo e la dottoressa Alessandra Cranchi, presidente dell’ACMT di Lecco, testimoniando con la loro presenza il sostegno delle istituzioni civili e religiose a un’iniziativa che coniuga cuore, impegno e comunità.