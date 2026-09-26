Abbadia Lariana, il Piano per il diritto allo Studio sale a 424mila euro

Il Comune rinnova il sostegno a nido e scuola dell’infanzia e conferma i progetti educativi, sportivi e di cittadinanza

Invariate le tariffe per le famiglie nonostante l’aumento dei costi

ABBADIA LARIANA – Ad Abbadia Lariana il nuovo Piano per il diritto allo studio punta a sostenere le famiglie mantenendo invariate le tariffe dei servizi scolastici, nonostante l’incremento dei costi. Per l’anno scolastico 2026/27 l’impegno economico previsto a carico dell’Amministrazione comunale arriva infatti a quasi 424mila euro, in crescita rispetto ai circa 370mila euro dell’anno precedente.

Il Piano è stato approvato mercoledì sera dal Consiglio comunale di Abbadia Lariana e conferma, per il prossimo anno scolastico, le tariffe del trasporto e della refezione scolastica, insieme alle agevolazioni legate all’ISEE.

I numeri restituiscono la dimensione dei servizi messi in campo. Alla scuola primaria risultano iscritti 74 alunni, di cui 16 alla classe prima, mentre alla secondaria di primo grado gli iscritti sono 58, distribuiti in tre classi, con 23 studenti in prima.

Tra gli stanziamenti previsti figurano 73.200 euro destinati alla scuola dell’infanzia Casa del Bambino e 7.641 euro per il nido. Il trasporto scolastico rappresenta una delle voci più consistenti, con una spesa superiore a 71mila euro, mentre per i progetti didattici sono previsti 14.688 euro. Altri 71.733 euro sono destinati alla manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti.

“Come Amministrazione vogliamo che Abbadia Lariana continui a essere un luogo in cui sia possibile crescere i propri figli, contando su servizi accessibili e su una comunità attenta ai loro bisogni”, spiegano il sindaco Roberto Azzoni e l’assessore Irene Azzoni. “Mantenere invariate le tariffe a carico delle famiglie, nonostante l’aumento dei prezzi e dei costi dei servizi, significa assumere sul bilancio comunale questi maggiori oneri. È una scelta concreta di sostegno alle famiglie e alle opportunità educative dei loro figli, che confermiamo come priorità del nostro mandato”.

Il Piano rinnova inoltre il sostegno alla frequenza degli asili nido convenzionati e alla scuola dell’infanzia Casa del Bambino. Particolare attenzione è riservata all’inclusione e alla continuità dei percorsi scolastici: per il prossimo anno è prevista l’assistenza educativa scolastica per 11 alunni.

Sul fronte dell’offerta didattica sono previsti interventi di potenziamento linguistico e scientifico, laboratori espressivi, iniziative dedicate all’educazione alla cittadinanza e supporto psicologico. Confermata anche la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni residenti della scuola primaria, insieme alle borse di studio destinate a valorizzare l’impegno e i risultati degli studenti.

Non mancano le attività oltre l’orario delle lezioni. Viene confermato “Educamente”, il progetto che accoglie 19 alunni della primaria. Per la scuola secondaria l’Amministrazione intende valutare la possibilità di riproporre un doposcuola, dopo un confronto con i professori che permetta di verificare le effettive necessità e l’interesse delle famiglie.

Il Piano comprende infine le attività dedicate allo sport e all’educazione civica. Sono confermati i corsi gratuiti di nuoto e arrampicata, le attività estive e il Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa che continua a essere proposta agli studenti.

Nel complesso, il Piano per il 2026/27 prevede quindi un aumento delle risorse impegnate dal Comune, accompagnato dalla scelta di non aumentare le tariffe a carico delle famiglie e dalla conferma di servizi, agevolazioni e progetti rivolti agli alunni e agli studenti di Abbadia Lariana.