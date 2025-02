Abbadia Lariana. La pioggia non ha fermato la Fiera di Sant’Apollonia

La Fiera di Sant’Apollonia ha sfidato il maltempo: affluenza positiva tra bancarelle, stand associativi e tradizione culinaria

ABBADIA LARIANA – Nonostante la pioggia insistente, la Fiera di Sant’Apollonia ad Abbadia Lariana ha registrato un buon afflusso di visitatori nella giornata di domenica. Le condizioni meteo non favorevoli hanno reso complicato l’allestimento per i 25 ambulanti presenti sul lungolago, ma non hanno scoraggiato centinaia di persone che, fin dal mattino, hanno passeggiato tra le bancarelle, alla ricerca di dolciumi, specialità enogastronomiche, capi d’abbigliamento e oggetti di artigianato.

Presenti anche quattro stand di associazioni locali: la Pro Loco, “Michy sempre con noi”, “Fuoriclasse” e l’Asilo Casa del Bambino, che hanno arricchito l’evento con iniziative di solidarietà e promozione del territorio. La pioggia non ha fermato nemmeno il servizio di navigazione tra Lecco e Mandello, con fermate anche a Oliveto e Lierna, molto apprezzato dai visitatori.

Sul fronte gastronomico, gli spazi coperti in oratorio, palestra e sala bar hanno ospitato decine di persone desiderose di gustare i piatti tipici della tradizione, preparati dai volontari della parrocchia. Tavoli pieni per tutto il giorno, a testimonianza di quanto l’evento sia sentito dalla comunità.

“Il tempo quest’anno non ci è stato compagno – ha commentato il sindaco Roberto Azzoni – Il maltempo ha influito in maniera significativa sull’evento, ma la fiera si è svolta come da appuntamento, anche perché diventava complicato trovare un’altra data libera per gli ambulanti. In tutto abbiamo avuto 29 banchetti, una presenza più che dignitosa. Anche i battelli, con la nuova tappa a Lierna, sono piaciuti. Ringraziamo tutte le associazioni presenti, la Polizia locale, i volontari dell’oratorio, gli uffici comunali per l’impegno profuso. Per l’anno prossimo confidiamo nel sole e cercheremo di calendarizzare per tempo un eventuale recupero”.

Nonostante il cielo grigio e l’umidità persistente, l’atmosfera della fiera è rimasta quella di sempre: un momento di incontro per la comunità, un’occasione per sostenere le realtà locali e un appuntamento che, anche sotto la pioggia, continua a resistere nel tempo.