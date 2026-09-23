Abbadia Lariana. Parco Ulisse Guzzi, al via il secondo lotto: pronto prima dell’estate 2027

L’intervento, dal valore complessivo di 460mila euro, completerà la riqualificazione del parco

Bagni, docce, vialetti, verde, collegamento con la spiaggia e una cucina attrezzata: sono gli interventi previsti nel secondo lotto

ABBADIA LARIANA – Il Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana entra nella fase conclusiva della sua riqualificazione. A inizio settimana sono infatti partiti i lavori del secondo lotto, un intervento atteso dalla cittadinanza che permetterà di completare la sistemazione dell’area e arrivare alla sua veste definitiva entro la primavera del 2027.

La prima fase del cantiere riguarderà la realizzazione del blocco dei servizi igienici e delle docce. Successivamente si procederà con la sistemazione dei vialetti e del verde, per poi realizzare un percorso carrabile tra il parcheggio di Largo dei Pini e la spiaggia, pensato per favorire l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso.

L’ultima parte dell’intervento sarà dedicata alla struttura destinata a ospitare la cucina, che sarà messa a disposizione delle associazioni.

“È un lotto funzionale al primo, concluso ormai lo scorso anno – spiega il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Azzoni -. L’impegno di spesa è di 460mila euro, di cui 333mila solo di lavori. Sarà un intervento che consentirà di chiudere l’intero sviluppo del parco, compresa la finalizzazione della struttura adibita a cucina e a disposizione delle associazioni”.

La riqualificazione ha richiesto tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. A incidere sono state sia la complessità economica dell’intervento sia le modalità di finanziamento, legate anche a risorse ottenute attraverso bandi regionali e alle relative tempistiche di rendicontazione. A questo si è aggiunta la necessità di mantenere fruibile il parco durante il periodo estivo, nonostante la presenza dei cantieri.

“Con questo secondo cantiere chiuderemo un intervento totale molto complesso sia dal punto di vista economico, perché poggiava su alcune risorse ottenute attraverso bandi regionali che necessitavano delle tempistiche di rendicontazione, sia perché in un’area che è sempre stata fruibile durante l’estate nonostante i grossi cantieri presenti. Mettendo insieme tutte queste cose è successo che l’intervento si sia prolungato un po’ nel tempo”.

Ora l’obiettivo è arrivare alla prossima stagione estiva con il parco completato. “Per la prossima estate dovrebbe essere tutto pronto. Nel 2027 finalmente vivremo una bella stagione con il parco rinnovato e in ordine”.

Una cucina per le associazioni

Tra gli elementi più significativi del secondo lotto c’è il nuovo locale cucina, progettato anche attraverso il confronto con le associazioni che già organizzano iniziative all’interno del parco.

“Il progetto è stato costruito confrontandoci con le associazioni che già organizzano iniziative nel parco, cercando di raccogliere le esigenze concrete di chi questi spazi li utilizzerà. La presenza di una cucina attrezzata renderà molto più semplice organizzare feste ed eventi, riducendo il ricorso a strutture provvisorie e garantendo condizioni adeguate anche sotto il profilo igienico-sanitario”.

Il Comune intende inoltre definire le modalità di utilizzo della struttura. “Nel corso del prossimo inverno lavoreremo anche a un regolamento per disciplinare l’utilizzo degli spazi, così da definire modalità chiare e trasparenti di accesso e gestione da parte delle associazioni. L’obiettivo è che la struttura possa essere utilizzata il più possibile e da una pluralità di realtà del territorio”.