Abbadia Lariana, torna la White Dinner sul lungolago: 150 posti per la cena in bianco

Venerdì 26 giugno appuntamento in riva al lago con l’evento organizzato dalla Pro Loco

Dress code rigorosamente bianco, dolce offerto e accompagnamento musicale

ABBADIA LARIANA – Una serata all’insegna dell’eleganza, della convivialità e della condivisione in uno degli scorci più suggestivi del Lago di Como. Venerdì 26 giugno, dalle 20 alle 23.30, il lungolago di Abbadia Lariana ospiterà una nuova edizione della “White Dinner in riva al lago”, la tradizionale cena in bianco organizzata dalla Pro Loco di Abbadia.

L’evento, che negli anni ha riscosso grande successo, si svolgerà in una location affacciata sul lago e sarà arricchito da una delle novità dell’edizione 2026: l’accompagnamento musicale durante tutta la serata. Ai partecipanti sarà inoltre offerto il dolce dalla gelateria Dulcis in Fundo.

La partecipazione sarà a numero chiuso e limitata a 150 persone. Per prendere parte alla serata sarà necessario iscriversi entro le ore 13 di mercoledì 24 giugno attraverso la piattaforma Eventbrite, cercando l’evento “White Dinner in riva al lago”. Il QR Code per l’iscrizione è disponibile sulla locandina ufficiale della manifestazione.

Il costo di partecipazione sarà di 5 euro per i soci della Pro Loco e di 10 euro per i non soci, con pagamento direttamente in loco. La partecipazione sarà invece gratuita per i bambini fino ai 14 anni.

La White Dinner nasce con l’obiettivo di vivere gli spazi pubblici in modo originale e coinvolgente, creando un momento di aggregazione e socialità all’insegna del bianco, colore simbolo dell’evento e filo conduttore dell’intera serata.

L’organizzazione metterà a disposizione tavoli, sedie e tovaglie bianche, mentre ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente a portare piatti, bicchieri, posate, cibo e bevande.

Tra le regole previste, l’obbligo di indossare abiti bianchi, con accessori nelle tonalità del blu o dell’azzurro. Anche la tavola dovrà richiamare i colori dell’iniziativa. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla sostenibilità: non saranno ammessi piatti, bicchieri e posate usa e getta in plastica o carta, ma esclusivamente stoviglie riutilizzabili.

Per agevolare i partecipanti sarà consentito il carico e lo scarico del materiale in piazza Carlo Guzzi, di fronte al municipio, a partire dalle ore 19.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a venerdì 3 luglio mantenendo le stesse modalità organizzative. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti, l’evento sarà riprogrammato in una data successiva.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Abbadia Lariana all’indirizzo proloco.abbadialariana@gmail.com