Abbadia Lariana. Un weekend di solidarietà con “A cavallo con Michy”

Sport, natura e solidarietà per ricordare Michele e sostenere la ricerca

L’iniziativa si svolgerà domenica 5 ottobre

ABBADIA LARIANA – Ritorna la manifestazione “A cavallo con Michy – Giro in lucia sul lago”. Per l’associazione “Michy sempre con noi” sarà un fine settimana ricco di appuntamenti: già sabato prenderà il via la prima edizione del Michy Bike Day – Trofeo Stefano Barra AM, una spettacolare sfida ciclistica sui tornanti della strada Ballabio – Resinelli.

Anche quest’anno l’iniziativa, dedicata ai più piccoli ma aperta a tutti, viene organizzata nel ricordo del piccolo Michele, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della ricerca e delle cure contro le malattie oncologiche infantili.

L’evento, in programma domenica 5 ottobre, sarà un’occasione speciale per vivere esperienze indimenticabili: un emozionante giro a cavallo sulla spiaggia di Abbadia, in località Camping, oppure una suggestiva escursione a bordo delle tradizionali lucie nello specchio di lago antistante, con un contributo minimo di 5 euro. Le attività si svolgeranno dalle ore 10 alle 12 e dalle 13 alle 17.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Ranch La Quercia di Colico e con l’associazione I Laghèe, con il patrocinio della sempre attenta e disponibile Amministrazione comunale di Abbadia. Garantito, come sempre, anche il prezioso supporto sanitario del Soccorso Alpino.

Come ogni anno, fondamentale sarà il supporto dell’associazione Fuoriclasse, che si occuperà di intrattenere i partecipanti nei momenti di attesa.