Abbadia. L’ufficio turistico riapre e cambia location

Dalla stazione il servizio si sposta al Setificio Monti

Oggi, venerdì 2 giugno, primo giorno d’apertura. Assegnato anche l’ufficio turistico dei Resinelli

ABBADIA – Da una parte all’altra di Abbadia, dalla stazione fino al Setificio Monti. Poco meno di un chilometro a dividere due poli importanti del paese: distanza percorsa dall’ufficio turistico, servizio che aprirà oggi, venerdì, e che per questa stagione troverà ubicazione nello stesso edificio che ospita la biblioteca e il Civico Museo. Fino allo scorso anno invece, era collocato dentro la fermata ferroviaria.

Una location non del tutto nuova per il punto informazioni: dopo sette anni, sta infatti vivendo un ritorno alle origini perché, prima che venisse inaugurata la sede in stazione nel 2015, era ospitato proprio all’interno della struttura del Civico Museo Setificio Monti.

L’ufficio, ubicato al piano terra, avrà un doppio accesso: da via Nazionale oppure utilizzando le scale nei pressi della Piazza Carlo Guzzi. A partire da oggi, venerdì 2 giugno, sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Non cambierà invece la società che lo avrà in gestione, Itur che, come l’anno passato, si occuperà di gestire il servizio, mettendo a disposizione competenze specializzate. L’importo per l’affidamento è risultato pari a 31.720 euro per due anni. Prima di lei, era la Pro Loco a coordinare il punto informazioni.

Assegnato anche l’ufficio turistico ai Resinelli: ad aggiudicarselo Pirene, società di pubbliche relazioni milanese, per l’importo di 23.180 euro, sempre per un biennio. Nel 2022 a portare avanti il servizio di informazione e accoglienza nella località lecchese ci ha pensato Resinelli Tourism Lab.