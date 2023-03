Abbadia. Parcometri installati: da domani sosta a pagamento

In totale 384 parcheggi coinvolti dalla regolamentazione

Tariffa oraria 1,50 euro. Fino all’1 maggio possibilità per residenti, lavoratori e proprietari di seconde case di rinnovare il tagliando sosta gratuita

ABBADIA – Parcometri pronti e posizionati ad Abbadia: a domani, 1 aprile, indetta la sosta a pagamento, non più regolamentata da ‘gratta e sosta’, ma da apparecchi marcatempo e app. Questa una delle novità introdotte per la gestione dei parcheggi ed emersa nelle scorse settimane, insieme alla proroga della soluzione a pagamento, non più valida solo nell’alta stagione tra aprile e ottobre, ma per tutto l’anno solare.

Coinvolti in totale 384 parcheggi. Aree a pagamento saranno Largo dei Pini, località Chiesa Rotta, largo 11 settembre 2011 (solo la parte Lato Nord), via Novegolo dal civico n.6 al civico n.10, parcheggio via all’Asilo civici 9-11, parcheggio via del Viandante località Novegolo, parcheggio via Nazionale compreso fra i numeri civici 120-122, parcheggio piazzale Donatori Avis, San Bartolomeo, parcheggi località Pradello. L’unica area che prevede un periodo diverso di regolamentazione è quella posta di fronte alla scuola di via per Castello: sarà a pagamento dal giorno seguente l’ultimo dell’anno scolastico corrente a quello antecedente l’inizio dell’anno scolastico successivo.

L’Amministrazione potrà disporre la sospensione del servizio di sosta a pagamento nelle aree indicate in occasione di manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere o mercati.

Tariffa oraria rimasta invariata, pari a 1,50 euro per ogni ora di sosta, con un minimo di 0,50 euro per 15 minuti. Fino all’1 maggio possibilità di rinnovare il tagliando per la sosta gratuita presso gli uffici di Polizia locale, da parte degli aventi di diritto come residenti, lavoratori, proprietari di seconde case e assimilati:

Per i residenti nel Comune di Abbadia la tariffa è di 5 euro per anno solare ;

nel Comune di Abbadia la tariffa è di ; Per i non residenti che documentino lavoro dipendente o autonomo in imprese o attività con sede ad Abbadia la tariffa è di 30 euro ad anno solare dal lunedì al venerdì, e di 50 euro per tutti i giorni della settimana;

che documentino lavoro dipendente o autonomo in imprese o attività con sede ad Abbadia la tariffa è di ad anno solare dal lunedì al venerdì, e di per tutti i giorni della settimana; Per i non residenti ma proprietari di seconda casa la tariffa è di 30 euro per anno solare;

la tariffa è di per anno solare; Per un famigliare del proprietario di seconda casa la tariffa è di 50 euro per anno solare;

la tariffa è di per anno solare; Per i non residenti ma titolari di regolari contratti di locazione la tariffa è di 50 euro per anno solare;

la tariffa è di per anno solare; Gli insegnanti degli istituti scolastici di Abbadia Lariana possono richiedere un apposito contrassegno con tariffa a 30 euro ad anno solare esclusi i mesi di luglio, agosto e le domeniche.

Gli abbonamento non saranno retroattivi e la loro validità avrà inizio dalla data di rilascio per l’anno solare di riferimento. Le persone con disabilità potranno utilizzare gratuitamente le aree a pagamento esponendo il relativo contrassegno.

Ulteriori informazioni sulla modalità di rinnovo, che sarà possibile anche per via informatizzata, verranno fornite in seguito.